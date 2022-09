Za červnovou vraždu muže v Holešově uložil soud Ukrajinci dvanáct let vězení

Za červnovou vraždu Moldavana v Holešově na Kroměřížsku uložil ve čtvrtek zlínský krajský soud třicetiletému Ukrajinci dvanáct let vězení. Muž na spolupracovníka zaútočil poté, co zjistil, že má poměr s jeho přítelkyní. K činu se doznal. Soud schválil dohodu o vině a trestu, kterou Ihor Muravlov uzavřel se státním zástupcem. Pachateli, který byl po činu několik desítek minut na útěku, hrozilo 12 až 20 let vězení. Rozsudek je pravomocný.

Předseda trestního senátu Radomír Koudela označil čin za hrůzný. "Jedná se o typickou vraždu ze žárlivosti v rámci určitého rozrušení, částečně ovlivněnou předchozím požitím alkoholu," řekl Koudela. Poukázal, že sjednaný trest je na dolní hranici zákonné sazby. "Byly zde výrazné polehčující okolnosti, doznání, lítost, předcházející bezúhonnost a dá se říci nevysvětlitelné vybočení, což je vždycky spojené s tou žárlivostí a vzedmutím emocí, které ten člověk nezvládne," uvedl Koudela.

Soud se také zabýval možností uložit Ukrajinci trest vyhoštění, ke kterému však nepřistoupil. "Samotný domovský stát je teď zmítán válkou, takže vyhošťovat, když nevíme, co bude, by bylo dle našeho názoru protizákonné," řekl předseda trestního senátu.

Muž pobodal svého známého nožem 13. června dopoledne v areálu jedné z holešovských firem. "Zjistil, že jeho spolupracovník má poměr s jeho partnerkou," řekl ve čtvrtek novinářům státní zástupce Martin Malůš. Žena podle něj byla Ukrajinka, spolu s Muravlovem přicestovala do České republiky za prací ještě před ruským vpádem na Ukrajinu.

Napadený muž útok nepřežil. O dva dny později policie uvedla, že útočníka obvinila z vraždy, načež Muravlov skončil ve vazbě. U soudu ve čtvrtek potvrdil, že dohodu o vině a trestu uzavřel s žalobcem dobrovolně a svobodně.

Podle rozsudku si Muravlov koupil kuchyňský nůž a poté odjel do Holešova do svého zaměstnání, kde oba cizinci pracovali. Na dvoře firmy v Tovární ulici pak o několik měsíců staršího známého vyhledal a po slovní i fyzické potyčce ho dvakrát bodl do břicha. "Poškozený utrpěl masivní ztrátu žilní krve," uvedl Koudela.

I přes snahu záchranářů napadený muž svým zraněním na místě podlehl. Pachatele policie zadržela pár hodin po činu v centru Fryštáku na Zlínsku, který je od Holešova po silnici vzdálený zhruba deset kilometrů. Dopadení muže předcházela rozsáhlá policejní pátrací akce.