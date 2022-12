Za pokus vraždy puškou na Chrudimsku má jít muž na devět let do vězení

Úhrnný trest devíti let vězení uložil v úterý pardubický soud Josefu Dvořákovi, který 6. května střelil do zad v lese na Chrudimsku spolupracovníka. Muž utrpěl vážná zranění a bude mít zřejmě trvalé zdravotní následky. Kromě pokusu o vraždu byl třiatřicetiletý Dvořák obžalovaný také z ohrožení pod vlivem návykové látky a nedovoleného ozbrojování. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i zmocněnec poškozeného si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Motivem činu byly dlouhodobé rozpory mezi oběma muži kvůli Dvořákovu pití alkoholu. Oba odjeli 6. května do lesa u Vítanova na Chrudimsku, kde měl o rok mladší muž těžit dřevo. Když se pustil do práce, střelil ho Dvořák do zad nelegálně drženou puškou, kterou měl v autě. Muž upadl na zem, přestal cítit nohy, a když se otočil, viděl střelce, který se k němu se zbraní přibližoval. Bál se, že bude ve střelbě pokračovat, chytil pušku za hlaveň, vytrhl ji Dvořákovi z ruky a schoval ji pod tělem. Útočníkovi vypadl na zem mobilní telefon, který postřelený zvedl a zavolal na linku 158. Dvořák se pokoušel zbraně znovu zmocnit, a když se mu to nepodařilo, nasedl do traktoru a odjel. Postřelený utrpěl vážné poranění páteře, kvůli kterému je nyní na invalidním vozíku. Je odkázán na pomoc okolí, musel se přestěhovat do domu s pečovatelskou sužbou v Hlinsku, podle svých slov se nedokáže ani sám obléknout, má psychické problémy, přišel o všechny koníčky a má zničený život. "Den co den se musím se zdravotním stavem prát. Pro mne jako by život skončil, mám deprese," uvedl muž.

Pozdější zkouška ukázala, že Dvořák měl v krvi 3,37 až 3,66 promile alkoholu, na nějž má podle znaleckého posudku plně rozvinutou závislost. Policie u něj doma našla další dvě pušky, pistoli a náboje, na něž neměl povolení

Obžalovaný se před soudem k činu přiznal, proto se nemuselo uskutečnit dokazování. Řekl, že je mu události líto. "Byl to chvilkový zkrat, nebylo to myšleno ve zlým. Je to zpackaný život mladého člověka i mne a celé rodiny," uvedl Dvořák.

Předsedkyně senátu Anna Sobotková odůvodnila trest pod spodní hranicí sazby tím, ze Dvořák dosud nebyl trestán, uznal svou vinu a činu litoval. "Věříme, že lítost, kterou jste vyslovil, dopisy, které jste psal, i to, co jste řekl poškozenému, skutečně myslíte vážně, že vám je to upřímně líto. Že jste si vědom toho, že to, co jste udělal, ovlivnilo život zásadně jemu i vám, kdy budete do konce života nejen po psychické, ale i po materiální stránce za toto své jednání postižen," řekla Sobotková.

Soud také stanovil trest propadnutí zbraní a zákaz řízení motorových vozidel na pět let. Dvořák musí rovněž absolvovat ochranné protialkoholní léčení. Je také povinný zaplatit poškozenému škodu 72 tisíc korun, nemajetkovou újmu 296 tisíc korun za vytrpěné bolesti a 1,5 milionu korun za způsobené duševní útrapy. Zdravotní pojišťovně má nahradit škodu 1,259 milionu korun. Zmocněnec postřeleného požadoval za duševní útrapy deset milionů korun, soud ho s dalšími nároky odkázal na občanskoprávní řízení.