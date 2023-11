Za předloňský výbuch rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku, při němž zahynuli dva hasiči, navrhl státní žalobce muži podmínku

Za předloňský výbuch rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku, při němž zahynuli dva hasiči, navrhl dnes státní zástupce obžalovanému Hynku Šípkovi trest odnětí svobody na 2,5 roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu nejméně tří let. Muži, který podle obžaloby tragickou explozi způsobil, hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti dva roky až osm let vězení. Obhajoba s vinou obžalovaného souhlasí. Žádá však zmírnění právní kvalifikace, kdy by Šípkovi hrozily maximálně dva roky za mřížemi, výši uloženého trestu přitom nechává na soudu. Rozsudek vynese kroměřížský okresní soud odpoledne.

Jednatřicetiletý Šípek už dříve přiznal, že před neštěstím omylem navrtal plynové potrubí. Svého činu litoval, uvedl, že se snažil explozi zabránit. Masivní výbuch si vyžádal životy dvou zasahujících dobrovolných hasičů. Další dva dobrovolní hasiči utrpěli zranění, zranil se také Šípek. "Moc mě to mrzí," zopakoval dnes Šípek.

Majitelkou domu byla Šípkova žena, manželé jej opravovali. Podle státního zástupce Jiřího Láníčka si Šípek při rekonstrukci počínal neopatrně a jádrovou vrtačkou navrtal přívod plynového potrubí pod hlavním uzávěrem plynu. Následkem byl masivní únik plynu a jeho nashromáždění v domě. Přestože se Šípek podle žalobce snažil uzavřít hlavní uzávěr plynu a věc oznámil na havarijní linku plynařů, nastal v domě výbuch, který jej zničil. K explozi podle obžaloby přispěla technická závada na elektroinstalaci.

Obžalovaný souhlasil s podanou obžalobou, s právní kvalifikací nikoliv. Po navrtání potrubí ucítil zápach a uslyšel syčení, zavolal proto plynařům. Plyn podle něj unikal zhruba 15 minut. Uvedl, že s řemeslníkem ze sousedního domu uzavřeli hlavní ventil hlavního uzávěru plynu. Tvrdil také, že se pokusil otevřít okno a myslí si, že se mu to povedlo. Manželku poslal na zahradu. Hlavní jistič byl podle něj uvnitř rodinného domu, Šípek tvrdí, že jej vypínal. Po příjezdu hasičů nastal výbuch.

Obžaloba se shodla s obhajobou na tom, že Šípkův postup po navrtání potrubí byl příkladný. Žalobce uvedl, že hasičské auto přijelo k domu 32 sekund před explozí. "Reálně měli hasiči na vyhodnocení situace cca 20 sekund," řekl Láníček. Předpisy podle něj hasiči neporušili. "Byli průzkumnou jednotkou, tedy oni měli zjistit, co přesně se děje," uvedl státní zástupce.

Obhájce obžalovaného Jiří Hladík považuje čin svého klienta za zcela nezaviněný. "Je zřejmé, že hasiči nebyli náležitě informováni o situaci, která tam nastala, a nebyli dostatečně proškoleni," řekl advokát. Zpochybnil také, že by výbuch iniciovala závada na elektroinstalaci. Jako možnou příčinu zmínil statickou elektřinu na oděvech hasičů, kteří se na místě pohybovali, což dnes nevyloučil ani soudní znalec Petr Lepík.

Dům v Masarykově ulici explodoval 15. září 2021. Výbuch jej zcela zničil, značně poškodil i dva sousední rodinné domy. Nyní už jsou opravené. Podle obžaloby činila majetková škoda téměř 2,3 milionu korun. Příbuzní obětí a zraněných, město Koryčany, zdravotní pojišťovny a správa sociálního zabezpečení požadují u soudu jako náhradu za nemajetkovou újmu přibližně 18 milionů korun.