Za předvolební rozhovor s hejtmankou dostal Středočeský kraj pokutu 18 tisíc korun

Středočeský kraj dostal pokutu 18 tisíc korun za rozhovor s dosavadní hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) v zářijovém čísle krajských novin Středočech. Podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran šlo o volební kampaň, kterou zákon zakazuje vést na stránkách krajských nebo obecních novin, uvedl v úterý server SeznamZprávy.cz. Pokorná Jermanová řekla, že rozhovor nezadala a věc se jí netýká.

Kraj už pokutu zaplatil a proti rozhodnutí se neodvolal. Nyní ji podle serveru bude chtít zřejmě po někom vymáhat. "Středočech má šéfredaktora, má redakční radu, a pokud já vím, tak se tím zabývá škodní komise. Takže někdo z nich to určitě uhradí, do toho já nevstupuji," odpověděla Pokorná Jermanová na dotaz, zda pokutu zaplatí ona nebo někdo jiný. "Netýká se to mě, já jsem to nezadávala," dodala.

Pokorná Jermanová v rozhovoru mimo jiné uvádí, že hnutí ANO v regionu splnilo naprostou většinu volebního programu, a díky tomu je kraj po 20 letech v nejlepší kondici. Poukazuje mimo jiné na investice do krajského zdravotnictví a připomíná i to, že v době své hejtmanské funkce porodila dceru a musela skloubit roli manažerky a matky.

Dohledový úřad v tom viděl vzkaz voličům, že se jim žije lépe právě díky ANO, a podněcování, aby toto hnutí podpořili ve volbách. "V celkovém kontextu má tedy publikovaný příspěvek podle názoru úřadu povahu placeného PR článku, jehož využití ve volební kampani je sice v obecné rovině přípustné, avšak nikoli v komunikačním médiu obcí nebo krajů," napsal do rozhodnutí o pokutě předseda úřadu Vojtěch Weis.

Končící krajskou vládu ANO a ČSSD s podporou komunistů má vystřídat koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj, hejtmankou se má stát volební jednička STAN Petra Pecková. Široká koalice se bude opírat o 50 z 65 hlasů v zastupitelstvu. ANO skončí s 15 hlasy v opozici.