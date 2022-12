Za sedm dní přibylo 5445 případů covidu, o desetinu více než o týden dříve

Za posledních sedm dní přibylo v Česku 5445 potvrzených případů koronaviru. Hygienici do tohoto počtu zahrnují i opakované nákazy. V mezitýdenním srovnání je to nárůst zhruba o desetinu. Více se ale také testovalo. V nemocnicích je s covidem 728 lidí, počet hospitalizovaných se tak proti minulému týdnu mírně zvýšil. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Denní nárůsty nakažených se zatím v mezitýdenním srovnání zvýšily každý den tohoto týdne. Většinou jde ale jen o mírný rozdíl v řádech desítek nakažených. Od pondělí do středy odhalily laboratoře pokaždé více než 1000 případů nákazy. Je to výrazně méně než před rokem, kdy se denní nárůsty pohybovaly výrazně nad deseti tisíci nakažených.

Laboratoře v posledních sedmi dnech provedly více než 38 tisíc testů. Proti předchozímu týdnu je to nárůst asi o 4000 testovaných. U všech třech typů testů se pozitivita změnila jen mírně.

Stejně tak se výrazně nemění počet hospitalizovaných, v týdnu se pohyboval okolo 700. Minulý čtvrtek bylo v nemocnicích 687 lidí, nyní jich tedy je o 41 více. V těžkém stavu je 22 z nich. S covidem-19 dosud v ČR zemřelo 41 949 lidí. Za posledních sedm dní je obětí 45. O týden dříve jich bylo 39.

Na 100 tisíc obyvatel připadá v Česku za posledních sedm dní 56 nakažených. Takzvané incidenční číslo se od minulého týdne zvýšilo o čtyři. Nejvyšší je v Moravskoslezském kraji, kde má hodnotu 71, v Praze je to 70. Naopak v Karlovarském kraji připadá v uplynulém týdnu na 100 tisíc obyvatel 32 nakažených, což je nejnižší incidence v zemi.

Od začátku epidemie v březnu 2020 bylo v Česku potvrzeno téměř 4,67 milionu případů nákazy koronavirem. Opakovaných infekcí bylo zhruba 373 tisíc, tedy méně než deset procent z celkového počtu případů. V poslední době je ale podíl reinfekcí vyšší, v uplynulých dvou týdnech až třetinový.

Zájem o očkování proti koronaviru klesá. Za posledních sedm dní si pro vakcínu přišlo 18 102 lidí. O týden dříve jich bylo více než 26 400. Naprostá většina lidí si chodí pro některou z posilujících dávek. První očkování v uplynulých dvou týdnech absolvovalo jen 329 zájemců, druhou dávku dostalo za stejné období 424 lidí.

Plně naočkováno bylo dosud v Česku zhruba 6,9 milionu lidí, asi 4,4 milionu pak dostalo první posilující dávku vakcíny a téměř 757 tisíc lidí druhou posilující dávku.