Za smrtelné předávkování mladíka v klubu uložil soud podmíněné tresty

Smrtelné předávkování mladíka v pražském klubu potrestal vrchní soud podmíněnými tresty. Uložil je dvěma mužům, kteří mladíkovi poskytli dvě tablety extáze, ačkoliv viděli, že má problémy s rovnováhou a je malátný. Starší z pachatelů bude v podmínce tři roky. Mladší dostal mírnější trest v délce 20 měsíců, protože v době spáchání činu nebyl plnoletý. Oběma soud zároveň zakázal požívat návykové látky. V tiskové zprávě o tom ve středu informovala policejní mluvčí Hana Křížová.

Staršímu pachateli uložil pražský vrchní soud pětiletou - a tedy maximální možnou - zkušební dobu. Dohlížet na něj bude probační úředník. Mladší má zkušební dobu dvouletou. Soud mu vedle požívání návykových látek zakázal také účast na diskotékách.

Neúspěšná péče o intoxikovaného mladíka stála zdravotní pojišťovnu přes 2,5 milionu korun. Podle pravomocného rozsudku musí starší z pachatelů nahradit škodu ve výši 300 tisíc korun, mladší pak 70 tisíc korun.

Oba muži čelili obžalobě z nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Plzeňský krajský soud je nejprve potrestal podle mírnější právní kvalifikace, proti čemuž se úspěšně odvolal státní zástupce. Vrchní soud poté na konci letošního června kvalifikaci zpřísnil. "Dal tak jasně najevo, že podání drogy extáze nyní již zesnulému mladíkovi mělo přímý vliv na jeho smrt," podotkla Křížová.

Mladík zkolaboval v červnu 2019 v žižkovském klubu na Tachovském náměstí, odkud ho odvezli záchranáři. Kombinace drog a alkoholu mu způsobila otok mozku a plic, selhání jater i ledvin, poruchu srážlivosti krve a následně zástavu srdce. Po několika dnech zemřel.

Kriminalisté zjistili, že už cestou vlakem z Plzně do Prahy si mladík vzal kokain a v klubu si pak dal velmi krátce po sobě dvě tablety extáze. Drogy pocházely z Plzeňska a do klubu je odtamtud dovezla skupinka lidí. Na základě svědeckých výpovědí a kamerových záznamů pak policie vypátrala dva muže ve věku 22 a 17 let, kteří mladíkovi extázi poskytli.

Podle policistů byla pro mladíka fatální právě kombinace několika druhů drog a alkoholu. "Opětovně apelujeme na to, aby i příležitostní uživatelé drog nekombinovali neuváženě různé druhy omamných a psychotropních látek. Může se totiž stát, že tělo tento smrtící koktejl neunese," uzavřela mluvčí.