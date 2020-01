Za tragédii ve Vejprtech mohla manipulace s ohněm

Příčinou nedělního tragického požáru ve Vejprtech, při kterém zemřelo osm lidí, byla manipulace s otevřeným ohněm. Všechny oběti se při požáru udusily. Novinářům to ve čtvrtek řekli zástupci policie.

Policisté vyloučili technickou závadu. Případ vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Za tento čin hrozí případnému pachateli až osm let. "Budeme se snažit zjistit, kdo je viníkem. Zatím jsme vyloučili, že by to byl někdo zvenčí, kdo by neměl přístup dovnitř," uvedl vedoucí odboru obecné kriminality Martin Charvát.

Při nedělním požáru bylo ohroženo 34 klientů domova pro zdravotně postižené, osm mužů zemřelo. Jeden pacient je stále v kritickém stavu.

Podrobnosti připravujeme.