Za údajné machinace s pozemky na Ještědu uložil soud podmínky

Podmíněné tříleté tresty se zkušební dobou na pět let v kombinaci s finančním trestem uložil v pondělí krajský soud v Liberci dvěma bývalým regionálním politikům ODS. Někdejšího náměstka primátora Pavla Krenka a bývalého zastupitele Jiřího Zeronika uznal vinným v jednom z pěti žalovaných obchodů s pozemky a budovami ve sportovních areálech na Ještědu a ve Vesci, které patří Liberci. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné.

Směnou louky využívanou v zimě jako sjezdovka za zahradu v centru městu způsobili podle soudu škodu přes dva miliony korun. Oba obžalovaní od počátku vinu odmítali, za podvod a zneužití pravomoci úředního činitele jim hrozilo až 12 let vězení. Podle rozhodnutí soudu by měl Krenk zaplatit peněžitý trest 600 tisíc korun a 300 tisíc Kč Zeronik. Zároveň jako náhradu škody by oba společně měli zaplatit přes dva miliony korun městu a Sportovnímu areálu Ještěd (SAJ).

Trestné činnosti se podle obžaloby měli dopouštět jako zástupci městské společnosti Sportovní areál Ještěd (SAJ), které mělo ve správě lyžařské areály města. Radnice na SAJ převáděla za vyhláškové ceny pozemky a nemovitosti v jiných částech města a SAJ je pak podle obžaloby nevýhodně prodal nebo směnil za pozemky, které v areálu či sousedství vlastnili soukromníci. V kauze se posuzovalo pět obchodů z let 2003 až 2006, soud potrestal obžalované za jediný. Ve čtyřech dalších žalovaných případech dospěl i státní zástupce k závěru, že porušení zákona se nepodařilo prokázat a trest za ně nežádal. Celková škoda byla v obžalobě původně vyčíslena na 13 milionů korun.

Trest uložil soud za směnu zahrady za louku. Pozemek v Husově ulici získal SAJ v listopadu 2005 od města za sníženou cenu 646 100 Kč, tržní byla tehdy přes dva miliony korun. O měsíc později koupila rodina Karla Vaniše louku na Pláních za 120 tisíc korun a směna se uskutečnila pár měsíců poté. Podle státního zástupce s původní majitelkou SAJ nejednalo, což Zeronik i Krenk ve svých závěrečných řečech odmítli. Řekli, že s nimi nechtěla jednat.

Soudy se kauzou zabývají od března 2013, krajský soud Krenka i Zeronika před tím dvakrát zprostili obžaloby, vrchní soud ale verdikt v obou případech zrušil. Původně byl v této kauze obžalován i bývalý liberecký primátor Jiří Kittner (ODS), na návrh státního zástupce byl ale už před osmi lety zproštěn obžaloby.