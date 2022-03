Za vraždu a okradení přítelkyně v Praze si Nálevka odpyká 18 let, potvrdil soud

Za vraždu a okradení přítelkyně si Tomáš Nálevka s konečnou platností odpyká 18 let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud. Čin se stal předloni na jaře v Praze, pachatel ženu ubodal a poté jí vzal věci za více než půl milionu korun. Nejvyšší soud rozhodl nedávno bez veřejného jednání. Výsledek potvrdil Adam Wenig, mluvčí Městského soudu v Praze, který se případem zabýval jako první instance. Odůvodnění Nejvyššího soudu zatím není veřejně dostupné.

Podle pravomocného verdiktu bylo motivem vraždy to, že se partnerka chtěla s Nálevkou rozejít, čímž by muž přišel o bydlení i finanční výpomoc. Za vraždu spáchanou obzvlášť trýznivým způsobem mu hrozilo 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest.

"Trest odnětí svobody při polovině zákonné trestní sazby nelze v žádném případě považovat za trest nezákonný nebo nepřiměřený," uvedl loni předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Součástí verdiktu je i ambulantní protialkoholní a psychiatrické léčení. Muž má také uhradit rodičům a sestře své oběti nemajetkovou újmu v celkové výši 1,8 milionu korun.

Nezaměstnaný Nálevka ženu zavraždil loni 3. března v pronajatém bytě v Letňanech. Jedenatřicetileté farmaceutce a vojačce z povolání zasadil 21 ran. Nálevka jí poté vybral úspory z účtu, sebral její elektroniku i šperky a jejím autem odjel nejprve do Ostravy a poté na Slovensko, kde ho 14. března zadržela zásahová jednotka.

Obžalovaný se v podstatě doznal, v minulosti ale tvrdil, že si čin nepamatuje a že byl silně opilý. To ale soudy odmítly - muž si po vraždě počínal racionálně, setřel podlahu, osprchoval se a šel s platební kartou zavražděné zjistit, kolik má na účtu peněz.