Za vraždu novorozence vyměřil soud v Plzni matce ze Sokolovska 16 let vězení

Krajský soud v Plzni ve středu odsoudil k 16 rokům vězení sedmadvacetiletou ženu z Kraslic na Sokolovsku za vraždu jejího novorozeného dítěte. Trest si odpyká v mírnější věznici s ostrahou. Matka tří dětí přiznala, že loni v červenci po utajovaném těhotenství porodila doma do vany napuštěné vodou životaschopného chlapce a nechala ho ve vodě utonout.

Soud se případem začal zabývat ve středu ráno, protože žena prohlásila vinu a nerozporovala obžalobu, soud nemusel provádět důkazy o její vině. Rozsudek není pravomocný.

Žena, která má podle obžaloby už jednu dceru a dva chlapce, podle obžaloby těhotenství celou dobu důsledně tajila, o vraždě očekávaného dítěte se několik dní před porodem definitivně rozhodla. Když ho porodila a nechala utonout ve vaně, teprve pak zavolala svého přítele a předstírala, že se dítě už narodilo mrtvé, řekl státní zástupce. Při podání obžaloby pro ni navrhoval trest 17 let vězení, když přiznala vinu, navrhl soudu uložení patnáctiletého vězení. Za žalovaný skutek ženě hrozil až výjimečný trest, tedy až doživotí.

"Chtěla bych říci, že mě to všechno mrzí, mohla jsem to udělat jinak. Vlastně ani nevím, sama sebe nepoznávám. Jsem člověk, který děti miluje a vůbec se nepoznávám. Nikdy v životě bych to neudělala," řekla v slzách u soudu. K usmrcení dítěte jí podle jejích slov vedl nedobrý vztah s partnerem, měli i finanční problémy.