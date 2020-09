Za zabití bezdomovce čeká mladíka pětiletý trest vězení

Za to, že loni v říjnu ubodal v pražských Vršovicích bezdomovce, půjde dvacetiletý Ondřej Kos na pět let do vězení. Odvolací senát mladíkovi o deset let snížil trest uložený v červenci pražským městským soudem. Jeho skutek také z vraždy překvalifikoval na zabití. Kos totiž podle něj jednal v úleku a ve strachu. Muž se k činu přiznal.

Realitní makléř Kos původně čelil obžalobě za trýznivou vraždu se sazbou až 20 let vězení. Muže ubodal loni v noci z 25. na 26 října, zasadil mu svým zavíracím nožem 19 ran do hlavy, krku a zad. Muž podle znalců umíral několik minut. Zatímco prvoinstanční soud uvedl, že Kos bezdomovce zavraždil z nezjištěných důvodů, odvolací senát pražského vrchního soudu mladíkovi uvěřil, že bodal ze strachu poté, co ho muž oslovil a zatahal za rukáv.

"Projev obžalovaného před odvolacím soudem lze považovat za zcela věrohodný," prohlásil předseda senátu Jiří Lněnička. Kos se podle něj v podnapilém stavu vydal do míst, kam by jinak nešel. Když ho oběť uchopila za oděv, byl pod vlivem alkoholu a prášků. "Nelze se divit, že to v něm vyvolalo úlek, a dokonce strach," řekl Lněnička. I znalci podle něj uvedli, že spouštěcím mechanismem mladíkova činu nebylo to, že je agresivní, ale do jaké situace se dostal. Částečně se na něm podílel i napadený muž.

Mladík po překvalifikování trestného činu čelil sazbě od tří do deseti let vězení. Soud uložil trest v dolní hranici sazby kvůli jeho doposud řádnému životu. Zároveň ale Kos podle předsedy senátu vyvolal čin tím, že se opilý potuloval v místech, kam neměl chodit.

Kos v červnu u soudu přiznal, že muže zabil, nebyl ale schopen uvést důvod. Ráno si podle svých slov vzal antidepresiva, pak se ve škole setkal s bývalou přítelkyní, z čehož byl prý "ve stresu". Po škole se vydal do práce, kde se mu nevydařilo obchodní jednání. Odpoledne se sešel s kamarádkou, se kterou šel do baru, mezitím si vzal "vitaminy na povzbuzení", protože byl unavený. Kolem půlnoci ženě navrhl, jestli u něj nechce přespat, ale ta prý odmítla.

Kos se proto vrátil do baru, pak se šel projít, aby si "pročistil hlavu". U ulice Petrohradská sešel k potoku Botič, kde potkal svou oběť. Muž ho prý oslovil a zeptal se, co chce. "Říkal jsem si, co po mně může ten chlap chtít, tak jsem ho bodnul nožem. Nevím, kolikrát jsem ho zasáhl," popsal Kos u hlavního líčení. Dříve také uvedl, že ho bezdomovec udeřil do obličeje. S bodáním Kos přestal až poté, co muž klesl na zem. Oběť pak nechal ležet na místě a odešel domů, kde jeho matka zavolala policisty