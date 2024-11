Za zapálení supermarketu v Chodově dostal mladík podmínku, musí splácet škodu

Dvacetiletý Mário Baiger dostal dnes u sokolovského soudu trest 30 měsíců s odkladem na 36 měsíců za to, že před dvěma lety nechtěně zapálil Penny Market v Chodově na Sokolovsku. Musí ale podle svých možností zaplatit škodu, která byla na budově a zaparkovaných autech vyčíslena na více než 50 milionů korun.

Soud vzal v úvahu dosavadní beztrestnost, neúmyslné jednání i to, že se v rané fázi požáru snažil zavolat pomoc. Uvedla to dnes soudkyně Gabriela Siegelová. Baiger se proti rozsudku odvolal, státní zástupce ne.

Obhájce se po vynesení rozsudku s Baigerem domluvil, že se odvolají. Nesouhlasí s částí rozsudku, která čin kvalifikovala jako poškození cizí věci se škodou velkého rozsahu. Podle obhájce Pavla Rybáře mladšího jde o výjimečný případ a Baiger nemohl předpokládat, že by svým chováním mohl způsobit tak velkou škodu. Chce proto, aby soud výrok přehodnotil a převedl do jiného odstavce trestního zákoníku, ve kterém se nejedná o škodu velkého rozsahu.

Baiger dnes po vynesení zatím nepravomocného rozsudku řekl, že se mu ulevilo, že nedostal nepodmíněný trest. Uvedl, že se pokusí alespoň část škody nahradit, že by ale někdy zaplatil celou škodu, je nereálné. Na ochotě a snaze alespoň část dluhu splatit je závislý i podmíněný odklad rozsudku. Pokud by se Baiger placení vyhýbal, mohl by skončit ve vězení. Po uplynutí tříleté zkušební lhůty mu ale dluhy zůstanou a bude záviset na věřitelích, zda jej budou z mladého muže vymáhat.

Baiger si v listopadu 2022 nad ránem chtěl nabít telefon v zásuvce, která byla u venku stojících vozíků. Telefon mu ale spadl mezi ně. Protože jej nemohl vytáhnout, pokusil se zapalovačem vypálit do plastového vozíku díru. Plast ale začal hořet a od vozíků vzplál přístřešek a pak i celý supermarket.

Obžaloba vinila Baigera z úmyslného poškození cizí věci, i když jeho cílem nebylo zapálit obchod, ale jen si pomocí plamene udělat díru do vozíku, kam mu telefon zapadl. Když se začal oheň šířit, Baiger zvonil o pomoc u domů v okolí. Nakonec ale z místa požáru odešel domů, kam si pro něj následně přijela policie. Snahu zavolat pomoc zohlednila i obžaloba.