Začíná povinnost mít na ledu či sněhu či vybraných úsecích zimní pneumatiky

Řidiči musejí mít ode dneška do konce března na svých automobilech zimní pneumatiky v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,⁠ nebo to lze vzhledem k povětrnostním podmínkám očekávat. Na vybraných komunikacích označených dopravní značkou Zimní výbava platí tato povinnost v tomto období vždy, a to bez ohledu na stav vozovky a počasí. Týká se to především horských oblastí, ale i většiny dálnice D1 mezi Prahou a Brnem.

Zimní pneumatiky jsou oproti letním vyrobeny ze speciální směsi, která si udržuje optimální vlastnosti při nižších teplotách. Motoristé by podle odborníků měli přezout na zimní pneumatiky, jakmile teplota stabilně klesne pod sedm stupňů Celsia. Při těchto teplotách začíná běžná guma letních pneumatik tvrdnout, což snižuje jejich přilnavost. Nestačí ale jen přezout - řidiči by měli zkontrolovat výšku dezénu i stáří pneumatik.

Dnes ještě vystoupí teploty na nadprůměrných 14 až 18 stupňů Celsia, o víkendu už ale budou denní maxima většinou jen lehce přes deset stupňů a v noci má mrznout.

Brzdná dráha vozidla obutého do letních pneumatik může být až o čtvrtinu delší, automobil je také více náchylný ke smyku. "Nekvalitní obutí významně snižuje efektivitu asistenčních systémů zajišťujících ovladatelnost vozidla," uvedla Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.

Pokud policisté zjistí, že automobil nemá předepsané zimní pneumatiky, může řidiči udělit na místě pokutu až 1500 korun. Potíže hrozí řidiči v případě nedodržení zákona i při dopravní nehodě - pojišťovna může v případě havarijního pojištění krátit vyplácenou částku.