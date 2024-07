Zahájení výroby biometanu ve fermentační stanici ve Vysokém Mýtě se opožďuje. Město vloni léta odstavené zařízení pronajalo společnosti Energy financial group (EFG), která chtěla vyrobený plyn od poloviny letošního roku po přečištění dodávat do plynárenské sítě. Spuštění provozu však zdrželo opětovné připojení na distribuční síť elektřiny, řekl ČTK starosta František Jiraský (Nestraníci).

"Ukázalo se že problémem bylo opětovné připojení na síť ČEZ Distribuce, které jsme před lety po ukončení provozu zrušili a některé části se demontovaly. Nakonec se ale firma dohodla, že je připojí, schválili jsme pro to i věcné břemeno," uvedl Jiraský.

Vysoké Mýto bioplynovou stanici vybudovalo za 71 milionů korun s pomocí evropské dotace. Měla zpracovávat biologický odpad z města i blízkých firem a čistírenské kaly ze sousední městské čistírny odpadních vod. Zařízení spalující bioplyn v kogenerační jednotce vyrábělo elektřinu, kterou město prodávalo do veřejné sítě, instalovaný elektrický výkon činil 320 kilowattů. Stanice ale prodělávala, neměla dostatek vstupních surovin a bylo nutné na ni ročně doplácet jeden až dva miliony korun. Radnice musela podle podmínek dotací udržet provoz pět let, poté jej na podzim 2013 ukončila.

Společnost EFG si fermentační stanici pronajala na 25 let. Město získá ročně nájemné 1,2 milionu korun s navyšováním o každoroční inflaci. Firma chce do obnovy a modernizace investovat 50 až 75 milionů korun. Součástí projektu je zvyšování kapacity zpracování odpadu, výroba biometanu a produkce elektřiny a tepla. Firma se zaměřuje na využití biologicky rozložitelného odpadu, nikoli účelově pěstovaných plodin. Stanice by v budoucnu mohla zpracovávat i kuchyňský odpad z města. V blízkosti stanice vede vysokotlaké plynové potrubí, na něž je možné se napojit.

Společnost EFG podle svých stránek nedávno spustila největší výrobnu biometanu na jižní Moravě v bioplynové stanici Vyškov. Ročně zpracuje 30.000 tun biologicky rozložitelného odpadu. Kapacita produkce bioplynu tak díky tomu vzrostla z původních 160 až na 650 krychlových metrů za hodinu.

V roce 2022 zahájila provoz inovovaná bioplynová stanice v nedaleké Litomyšli, kterou provozuje tamní Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů. Zařízení vyrábí elektřinu a čistí vyrobený bioplyn na biometan. Vtlačuje ho do plynárenské rozvodné sítě a zásobuje novou čerpací stanici na zemní plyn. Ročně kapacita dosahuje tří milionů metrů krychlových biometanu.