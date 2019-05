Zahradil: EU nemá být školicí středisko morálky

Evropskou unii chceme reformovat, aby nám přestala kázat, jak máme žít, co jíst a čím topit, říká Jan Zahradil, lídr ODS do eurovoleb a kandidát evropských konzervativců a reformistů na šéfa Evropské komise.

Proč mám volit ODS?

Protože patnáct let v EU prokazujeme, že víme, jak by měla vypadat. Protože teď poprvé máme šanci jako součást širší konzervativní rodiny prolomit bariéru velké koalice eurolidovců a eurosocialistů a skoncovat s touto žábou na prameni. A tím pádem konečně začít realizovat naše reformní představy.

Vy jste, na rozdíl od dalších českých lídrů, i jedničkou frakce evropských konzervativců a reformistů. Jak chcete EU změnit?

Stejně jako to říkáme s ODS doma. Chceme, aby se Evropská unie nemontovala do věcí, do kterých jí nic není, aby ze sebe přestala dělat školicí středisko morálky a hodnot, ale aby se věnovala volnému trhu, obchodní politice či odstraňování překážek při poskytování služeb. Chceme, aby Evropská komise byla servisem pro národní vlády, ne aby se sama snažila stát evropskou vládou a členské státy úkolovala.

Máte v plánu rozbít velkou koalici socialistů a lidovců?

Nejsme tu proto, abychom věčně seděli v opozici. Frans Timmermans, který vede evropské socialisty, už na druhé straně politické barikády formuje docela slušnou palebnou sílu - socialisty, krajní levici, zelené a levicové liberály. Myslí si, že mu to přinese nadpoloviční většinu. Bude záležet, jak se k tomu postaví evropští lidovci. A my se je budeme snažit přesvědčit, že je v zájmu EU vytvořit koalici pravého středu.

Očekává se také velký nástup populistů a nacionalistických stran. Co od toho čekáte a nezamíří nakonec k vám do reformní frakce?



Záleží na tom, co rozumíme pod pojmem populismus. Pochopil jsem, že strašení populismem v Bruselu je vyvoláno panikou těchto establishmentových stran, které cítí ztrátu monopolu své moci. Proto vytvářejí až hysterickou atmosféru, že přijdou populisté a všechno rozbijí. To já si nemyslím, jsou to svým způsobem fake news. Evropská unie prostě potřebuje změnu. Na druhou stranu jasně říkám, že s takovou Marine Le Penovou my prostě nemůžeme najít společnou řeč. Hlásá věci, které nemůžeme akceptovat - vstřícnost k Rusku, antiamerikanismus, ekonomický protekcionismus a politiku národních hospodářských šampionů.

Kampaň ODS se zdá oproti minulosti poměrně proevropská. To vám vyšlo z průzkumů?



Myslím, že to tak úplně není. Slogan, který jsme zvolili, tedy "Jsme srdcem Evropy, chceme být slyšet", má dost vlastenecký nádech. Říká, že si také chceme říci svoje. A to, že nehrajeme politiku proti euru jako v minulých evropských volbách, je dáno tím, že dnes euro odmítají vlastně všichni až na TOP 09.

Jaké je hlavní téma ODS?



Jednoznačně reforma. Samozřejmě musíme řešit dvojí kvalitu potravin či energetickou bezpečnost, ale hlavní je, jak bude vypadat budoucnost Evropské unie. Musíme změnit podobu integrace. Když se podíváte na průzkumy, lidé nechtějí z EU odcházet, ale jsou velmi nespokojení. A mají pocit, že nás Unie zbytečně školí: jak bychom měli žít, co bychom měli vyznávat za hodnoty, co jíst a čím topit. To musíme odbourat. Když Evropské komisi zakážeme, aby si hrála na evropskou vládu, počet lidí spokojených s členstvím výrazně vzroste.

Jak moc vám ve volbách uškodí odchod Václava Klause mladšího, který mohl přitáhnout více euroskeptickou část voličů?



V průzkumech se ukázalo, že se preference s jeho odchodem nepohnuly dolů, ale je pravda, že ani moc nahoru. Možná ona facebooková skupina, která se kolem něho vytvořila, je výrazně hlasitější, než je její skutečná síla.

Chystáte se skutečně kandidovat na prezidenta, jak jste minulý týden řekl deníku Právo?



Já už si vlastně v ODS nemám moc kam sáhnout. A loni při prezidentských volbách jsem si uvědomil, že se mi nikdo z protikandidátů Miloše Zemana nelíbí. Že to jsou všechno prázdné nádoby a lidé je volili primárně proto, že nechtěli Miloše Zemana. To v roce 2023 odpadne. Soutěž bude mnohem otevřenější a mě docela láká do toho promluvit. Takže ano, uvažuji o tom.