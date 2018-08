Zákaz zahalování tváře chtějí lidovci i Okamura. Pro je i Babiš

Po vzoru Dánska, Francie či Nizozemska? Vláda zvažuje zákon, který by zakázal zahalování tváře na veřejnosti. Za návrhem stojí hlavně KDU-ČSL a SPD. Pro se vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO), uvedl idnes.cz.

V Dánsku začal tento zákon oficiálně platit 1. srpna. Jako první ho zavedla Francie v roce 2011. Ve své legislativě ho mají i další evropské země jako Nizozemsko, Norsko nebo Rakousko. A inspirovat se chce i Česko.

"Myslím, že by bylo dobré, kdyby i v České republice existoval podobný zákon. Jsme připraveni zhruba do půl roku podobný návrh předložit. Nové technologie k identifikaci potřebují tvář vidět v případě různých teroristických útoků. S tímhle krokem souhlasím, je to otázka bezpečnosti," vyjádřil se pro iDNES šéf poslanců Jan Bartošek (KDU-ČSL).

V podobném duchu mluví i předseda hnutí SPD Tomio Okamura. "My už to připravujeme přibližně dva měsíce. Naše advokátní kancelář na tom pracuje. Už jsme dostali odpověď od Parlamentního institutu. Nechali jsme si zanalyzovat legislativní stav v dalších zemích, teď jsem požádal ještě do toho zapracovat ten dánský model a máme v plánu předložit to během podzimu," odtajnil plány.

Zákon by nejspíš dostal také podporu ze strany hnutí ANO. Jeho předseda a premiér Andrej Babiš to pro iDNES potvrdil s tím, že "nejsme zvyklí se zahalovat".

Gazdík by asi byl pro

Trochu odměřeněji už se k nápadu staví předseda STAN Petr Gazdík. "Asi bych pro takový zákon ruku zvedl, i když si uvědomuji, že toto je na hraně mého přesvědčení o tom, jak má fungovat liberální stát. Navrhovat jej nebudu, myslím, že přesně toto je zákon, který by měla předložit vláda po diskusi se všemi parlamentními stranami," sdělil.

Naopak proti je poslankyně ODS Jana Černochová. Ta si myslí, že tento zákon není pro naší zemi aktuální. "Oprošťuji se od náboženských symbolů. Pro policii v případě, že někdo někoho zbije v metru nebo napadne na ulici, tak je ztížena jeho identifikace, když má zahalenou tvář. Teď si ale skutečně nemyslím, že by to v České republice byla norma, která by se měla akutně, překotně předkládat do Poslanecké sněmovny," řekla.

Případ somálské dívky

Spor ohledně zahalování řešila minulý rok pražská Střední zdravotnická škola. Somálská dívka po ní chtěla omluvu a finanční odškodné ve výši 60 tisíc korun za to, že ji ve vyučování zakázala nosit šátek hidžáb. Soud ale její požadavek zamítl.

"To je škola, která měla zakázané jakékoli pokrývky hlavy. Bylo to pro česká děvčata, polská, rumunská, katarská, a domáhat se nějakého takového práva, to je setsakra rozdíl. Školy a úřady mají být sekulární, ale když si jde člověk koupit po ulici rohlíky, tak ať je vyhastrošenej, jak chce," svěřil se se svým názorem na věc Václav Klaus ml. (ODS).