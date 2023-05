Zákon o hazardních hrách čeká zpřísnění, připravuje ho ministerstvo financí

Ministerstvo financí připravuje zpřísnění zákona o hazardních hrách, kterému by nově měly podléhat všechny hry dostupné na území České republiky, nejen ty, které přímo na české občany cílí. Novela by také měla upravit pravidla pro skládání kaucí provozovateli hazardních her, nově budou zohledňovat výši odvedené hazardní daně. Sazbami daně z hazardu se materiál, který prošel vládním připomínkovým řízením, nezabývá.

Ministerstvo v důvodové zprávě uvádí, že k novelizaci přistupuje mimo jiné kvůli rostoucí oblibě hazardu v on-line prostředí. "Jedná se o důsledek obecných trendů a technologického pokroku, ke kterému došlo od přijetí zákona o hazardních hrách, a který byl významně posílen také vlivem pandemie covid-19, kdy se s ohledem na restriktivní protipandemická opatření významně zvýšil podíl hazardních her provozovaných a vyhledávaných hráči na internetu," uvádí materiál.

Nově se tak bude zákon vztahovat na každou hazardní hru, která je pro Čechy dostupná. Podle ministerstva se tím usnadní boj proti nelegálním internetovým hrám a bude jednodušší je zablokovat. Úřad předpokládá, že úprava také pomůže k větší ochraně českých hráčů.

Novela předpokládá také úpravu kaucí, které musejí skládat provozovatelé hazardních her. Nově se bude odvíjet od výše zaplacené daně z hazardu a bude ve čtyřech stupních: 30 milionů korun, 80 milionů korun, 150 milionů korun a 300 milionů korun. Dosud byla výše kauce stanovena podle počtu provozovaných heren nebo kasin, maximálně 50 milionů korun.

"Takto bude zaručeno, že provozovatel hazardní hry s větším rozsahem činnosti skládá vyšší kauci, která by pokryla případné nedoplatky spojené s provozem hazardních her," uvádí důvodová zpráva.

Ministerstvo financí předpokládá, že novela zákona přinese do rozpočtu desítky milionů korun ročně.

Součástí navrhované novely není úprava sazeb daně z hazardu. Minulý rok poslanec ODS Marek Benda navrhoval snížit daň u loterií z nynějších 35 procent na 23 procent. Nakonec návrh stáhl, protože v koalici na tom nebyla shoda. Spekulace o úpravě daně z hazardních her se objevily i v souvislosti s připravovaným vládním balíčkem pro konsolidaci státního rozpočtu. Loni stát na dani z hazardních her vybral 16,44 miliardy korun, asi polovina z toho šla do státního rozpočtu.