Zaorálek se setkal se Zemanem, ten ho v úterý jmenuje ministrem

Prezident Miloš Zeman v úterý jmenuje Lubomíra Zaorálka (ČSSD) ministrem kultury, potvrdil po jejich schůzce v Lánech hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Zaorálek novinářům po setkání řekl, že prezidenta vyzval, aby jeho jmenování důkladně zvážil. Očekává totiž, že se v řešení některých otázek ministerstvu kultury mohou dostat do sporu. Jako ministr se chce zaměřit na obsazení některých kulturních institucí, jejichž vedení jeho předchůdce Antonín Staněk (ČSSD) koncem svého funkčního období změnil. Zváží například nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie v Praze. Po jmenování ministrem Zaorálka ve 14.00 premiér Andrej Babiš (ANO) uvede do funkce.

Zaorálek řekl, že se je potřeba do některých otázek vstoupit "poměrně energicky". Zemanovi řekl, že některé záležitosti bude potřeba podrobit důkladné revizi a učinit v nich v krátké době rozhodnutí. "Bavili jsme se s panem prezidentem, že to samozřejmě není tak, že se musíme vždy shodnout, tak proto jsem ho upozorňoval, aby to (mé jmenování) dobře zvážil, protože není vyloučeno, že půjdeme také do sporu," poznamenal.

Zemana například informoval, že se chce obrátit na odborníky a posoudit situaci kolem jmenování některých orgánů a rad, ve kterých nastaly v posledních chvílích Staňkova ministrování změny. "V případě Národní galerie jsem mu řekl, že se setkám s odborníky, ale že pokud mě nepřesvědčí jinak, tak mi připadá, že to chce nějaké nové, daleko důkladnější výběrové řízení, abychom v té otázce budoucího řízení Národní galerie skutečně nic nezanedbali," zdůraznil kandidát na ministra. Chce také, aby Ústřední knihovnická rada, jejíhož šéfa v poslední den ve funkci Staněk odvolal, zůstala nezávislým orgánem.

Prezident vyjádřil přání, aby se Zaorálek věnoval chátrajícím českým památkám. Bývalý ministr zahraničí chce klást důraz na to, aby česká kultura sloužila daleko více k prezentaci ČR vůči okolnímu světu a budování jejího obrazu. Zaorálek neměl pocit, že by musel Zemana přesvědčovat o své odbornosti v kultuře. Právě nezkušeností v tomto oboru prezident zdůvodňoval nechuť jmenovat ministrem Michala Šmardu (ČSSD). "O tom, jak se oba zabýváme kulturou, víme již léta," řekl. Zemana požádal o pomoc v otázkách financování kultury. Vláda by podle něj měla dodržet slib obsažený v programovém prohlášení. O kolik bude chtít navýšit rozpočet ministerstva, přiblížit nechtěl. Zkritizoval například "mizerné platy" v kultuře, věnovat se chce třeba knihovnictví.

Zaorálek už po oznámení kandidatury minulý týden ve čtvrtek novinářům řekl, že nominaci bere i jako možnost, jak ve vládě hájit obecnou agendu ČSSD.

Nominaci Zaorálka ohlásil předseda ČSSD Jan Hamáček minulý týden poté, co se kandidatury na ministra kultury vzdal Šmarda. Toho odmítl Zeman jmenovat a poté se k jeho námitkám přidal i Babiš. Zaorálek ve funkci nahradí Staňka, který v čele ministerstva skončil k 31. červenci. Vyřešit by se tak měl spor o ministra kultury, který trval přes čtvrt roku a během kterého podle některých ústavních právníků prezident porušoval ústavu. Zeman se pohyboval mimo ústavu i podle Hamáčka. Naopak Babiš tvrzení, že byla porušena ústava, odmítá.

Zaorálek v minulosti patřil k lidem blízkým Zemanovi, později ale jejich vztahy ochladly. Zaorálkovo jméno bylo v roce 2003 zmiňováno mezi těmi, kteří nepodpořili Zemanovo zvolení hlavou státu. Prezidenta Zaorálek několikrát kritizoval v době, kdy byl ministrem zahraničí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).