Zápis statku na seznam UNESCO zvýšil zájem turistů o kladrubský hřebčín

Zápis krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem na Seznam památek světového dědictví UNESCO zvýšil zájem turistů o kladrubský hřebčín s několikasetletou historií. Návštěvnost sice dočasně srazila pandemie onemocnění covid-19, od roku 2022 ale nastalo oživení. Díky umístění na prestižní seznam má Národní hřebčín snazší přístup k dotacím, investuje do obnovy zeleně a budov, přitom stále zůstává chovatelským zařízením. uvedl ředitel Jiří Machek.

"Zápis statku na seznam UNESCO často bývá hodnocen preferenčními body při vyhodnocování různých žádostí pro čerpání dotačních titulů. Nejhodnotnějším významem zápisu je však pro nás skutečnost, že tento akt významnou měrou přispěje k zachování krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem pro budoucí generace lidstva," uvedl Machek.

Národní hřebčín se v posledních pěti letech výrazně věnoval obnově stromů v krajině, zejména v alejích, v předchozích desetiletích jejich obnova nebyla prioritou. Místy to komplikovaly i ne vždy ujasněné vlastnické vztahy a zodpovědnost za jednotlivé stromy. To se zápisem krajiny do UNESCO zásadně změnilo a o aleje se stará odborný správce krajiny hřebčína. Vysázelo se téměř 1500 stromů, přičemž se dodržuje tradiční skladba dřevin. V alejích přibyly jírovce maďaly, topoly černé, duby červené a letní, lípy srdčité a jabloně domácí. Obnoven byl krajinářský park Mošnice, revitalizaci podstoupila stodoly Františkov v Selmicích. Hřebčín ještě čeká rehabilitace Selmické aleje, stromořadí v pastvinách, obnova části lužního lesa, kde odumírají smrky napadené kůrovcem, a revitalizace vodního systému.

Kvůli covidu klesla návštěvnost z téměř 72.000 lidí v roce 2019 asi na 30.000 v roce 2020 a přibližně 34.000 v roce 2021. "Výraznější oživení návštěvnosti jsme evidovali až v roce 2022, kdy do hřebčína v Kladrubech nad Labem zavítalo 48.000 návštěvníků. Obdobné množství si našlo do Hřebčína Kladruby nad Labem cestu i v roce 2023. Vyšší nárůst návštěvnosti očekáváme dle předběžných čísel v tomto roce, a to přestože drtivá většina návštěvníků pochází stále z tuzemska, a nikoli ze zahraničí," uvedl Machek.

Zařazení na seznam UNESCO a výjimečnost památky a její hodnoty prezentuje hřebčín prostřednictvím tematicky zaměřených akcí. Patří mezi ně pravidelné projížďky pro veřejnost výletním vozem krajinou UNESCO, procházky s vedoucí správy kulturní krajiny při Víkendu otevřených zahrad či speciální prohlídky s vedoucím chovu a výcviku koní ve Dnech evropského dědictví. Pro návštěvníky je rovněž k dispozici stálá panelová expozice na rozhledně a celoročně je volně přístupná naučná stezka krajinou. Na podzim tohoto roku plánuje hřebčín uspořádání mezinárodní konference na téma kulturní krajiny, jejího zachování a správné údržby. Přijet by měli zástupci Lednicko-valtického areálu, Krajiny žateckého chmele, Krušnohoří, Parforsní lovecké krajiny v Dánsku a další. Tématem budou třeba vodní systémy v krajině, každodenní péče o porosty nebo drobné architektonické a sochařské prvky v krajině. K pěti letům od zápisu také bude v areálu hřebčína Kladruby nad Labem umístěna panelová expozice mapující pětiletý vývoj péče o krajinu.