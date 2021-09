Zásadní změny rodičovské podle pravidel EU navrhne podle Maláčové nová vláda

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) do voleb nepředloží návrhy změn rodičovské, které mají platit od srpna příštího roku. Novely či nový zákon, které promění nastavení péče podle evropských pravidel, má připravit nová vláda. Vyplývá to z vyjádření ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) na úterním fóru rodinné politiky.

Minimální pravidla rodičovské, otcovské, volna na péči a pružné práce pro rodiče a pečující pro celou sedmadvacítku určuje evropská směrnice o sladění práce a rodiny. Mají platit od 2. srpna 2022. Česko mělo na úpravu víc než tři roky, zbývá necelý rok. Návrhy dosud nejsou. Za nepřijetí změn hrozí sankce.

"Směrnice zásadním způsobem překope celý systém podpory rodin... Vlítla nám do toho pandemie, takže směrnice je trošku popelka. Pevně doufám, že ta příští vláda už předloží návrh. My pracujeme se scénáři," řekla ministryně práce. Podobně se vyjádřila už v květnu. V úterý uvedla, že nejdřív by se mělo "dotáhnout" zvýšení rodičovské.

V Česku se vyplácí půl roku peněžitá pomoc v mateřství z nemocenského pojištění, a to 70 procent vyměřovacího základu výdělku. Následuje rodičovská od státu 300 tisíc korun, u vícerčat 450 tisíc korun. Měsíčně může rodič za určitých podmínek čerpat až 70 procent vyměřovacího základu výdělku.

Podle Maláčové by se měla pojistná mateřská a nepojistná rodičovská sloučit do jedné dávky. "Měli bychom udělat tříletou pojistnou dávku, která se bude odvíjet od příjmu," popsala šéfka resortu. Dodala, že v takovém případě by nebylo nutné zavádět valorizační mechanismus, nemocenské dávky se zvyšují pravidelně už nyní.

Podle směrnice má být rodičovská pružná. Rodiče by měli mít možnost nečerpat ji celou naráz, ale i po částech. Vybírat by si ji mohli třeba střídáním dnů volna a práce či v kratší pracovní době. Dva měsíce by měly být nepřenosné, aby se matka a otec v péči o potomka mohli vystřídat. Příjem rodiny se v této době nesmí výrazně propadnout. Pokud rodič na rodičovské pobírá nejméně půl roku aspoň 65 procent čistého výdělku, mohou členské země tento svůj systém zachovat místo zavedení nových příspěvků. Stanoví si samy také dobu čerpání, a to nejvýš do osmi let dítěte. Předpis zavádí také nejméně dvoutýdenní otcovskou. Ta v Česku trvá zatím týden, od ledna se ale prodlouží. Změnu ze směrnice už nyní ve Sněmovně prosadili Piráti.

O přenesení unijního předpisu jednal několikrát sněmovní sociální výbor. Přístup resortu kritizoval, žádal legislativní návrhy.

Některé volební programy se směrnicí počítají. ČSSD navrhuje sloučit mateřskou a rodičovskou a novou dávku ve výši 70 procent příjmu vyplácet do tří let dítěte. Podle sociálních demokratů by se tak částka zvedla z nynějších 300 tisíc na 400 tisíc korun. Postupné zvýšení na 400 tisíc korun slibuje také ANO. Koalice Pirátů a Starostů chce prosadit valorizaci a dva měsíce volna na vystřídání s aspoň 70 procenty výdělku. V programu píše o "peněžité pomoci v rodičovství". SPD uvádí, že chce rodičovskou pravidelně zvyšovat a že odmítne jakékoliv zásahy EU do jejího nastavení.