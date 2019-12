Zastání ministra Plagy? Dnes bych si vlepil facku, říká šéf odborů.

Už dlouho nebyly vztahy mezi ministerstvem školství a učiteli tak narušené jako nyní. Kantoři stávkovali a zvažují další protesty. "Ukazuje se, že ministr školství Robert Plaga učinil už řadu kroků pro školství vysloveně negativních. Za svůj resort vůbec nebojuje," říká František Dobšík, předseda vlivných školských odborů.

Stávku učitelů ministr školství označil za "debakl odborů". Nedotklo se vás to?

Nedotklo. Vždyť mu nic jiného nezbývalo. Kdyby řekl cokoli jiného, znamená to přiznání chyby. Že si uvědomuje realitu - že naprostá většina školské veřejnosti nesouhlasí s jeho kroky a že ministerstvo školství řeší problémy českého školství liknavě. My už máme k dispozici konkrétní statistiky stávky a já nechám na laskavém čtenáři, aby řekl, zda šlo o debakl. Přes 1200 škol stávkovalo zcela - neotevřely se. Dalších takřka 3000 škol pak stávku podpořilo částečně - přerušilo práci na některé hodiny, nechalo otevřené jen družiny a podobně. Další tisíce škol projevily souhlasy se stávkou formou vyvěšení letáků na bránu nebo zmínkou na webu rodičům.

Někteří lidé ale se stávkou nesouhlasili. Opět opakovali ono již známé: učitelé si vzali děti a rodiče jako rukojmí. Zaznamenal jste to?

Jistě. Každá stávka, která se dotkne životů dalších lidí, vzbudí i negativní reakce. To samé poslouchají zaměstnanci v hromadné dopravě nebo třeba lékaři, když stávkují. Rád bych ale podotkl, že stávku nereguluje žádný zákon. I přesto jsme se zachovali fér a požádali školy, aby pokud se chtějí zapojit do stávky, to rodičům daly vědět minimálně tři dny předem a ti se podle toho mohli zařídit. Když se to škole nepodařilo, zůstala otevřená. Takže my máme opravdu svědomí čisté. Zachovali jsme se fér, ale zároveň jsme odmítli mít nadále ohnutá záda a nadále být levná námezdní vysokoškolsky vzdělaná síla.

Podle mého názoru mohl být ministr v hodnocení stávky mírnější, a přesto neuznat vlastní chybu...

Očividně nejste jeho rádcem (úsměv). Někdo jiný mu ale asi poradil, že nejlepší obranou je útok. Navíc tu sehrála svou roli i určitá antipatie pana ministra vůči odborům. Protože my jsme si na pana Plagu už několikrát stěžovali panu premiérovi. Dokonce jsme upozornili na několik kroků, které působí na školství vysloveně negativně. A jsem stále více přesvědčen, že kdyby se dnes udělala analýza toho, před čím jsme varovali, ukázalo by se, že se naše obavy objektivně naplňují.

Musely se ale vzájemné vztahy tak vyhrotit?

Nemusely. Ale rád bych se vás zeptal, jak byste si sám interpretoval následující situace. Vláda České republiky měla v měsíčním horizontu projednávat změny ve státním rozpočtu. My proto oznámili dopředu termín stávky, abychom ještě mohli upozornit, že pro nás je daný návrh nepřijatelný. A co se stane? Ministr nečekaně přímo v den stávky návrh vytáhne na vládě a nechá ho schválit. Takže my stávkujeme a v ten samý den je smysl stávky zpečetěn. Nebo druhý příklad: schvaluje se klíčový zákon. Ministr jej pošle do připomínkového řízení, aby se k němu mohli všichni relevantní účastníci vyjádřit. My to poctivě uděláme, úředníci připomínky nějak zpracují... A pak pan ministr jako z kouzelného klobouku vytáhne hotový návrh zákona, který ale obsahuje body, o nichž se žádná debata nevedla. To vám přijde normální?

*Jakými kroky údajně Robert Plaga uškodil českému školství?

*Proč byla Kateřina Valachová lepší ministryní?

*Měl by být podle Františka Dobšíka současný ministr školství odvolán?

Velký rozhovor s předsedou Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františka Dobšíka čtěte v aktuálním čísle časopisu TÝDEN, které je právě v prodeji.