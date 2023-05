Zastupitelstvo Ústí nad Labem bude jednat o koupi staveniště

Zastupitelé města Ústí nad Labem budou v pondělí projednávat odkup opuštěného staveniště v centru města, místními nazývaného díra. Soubor nemovitých a movitých věcí včetně projektu by v případě schválení odkupu zastupitelstvem vyšlo městskou kasu na 73 milionů korun. Primátor Petr Nedvědický (ANO) dnes novinářům řekl, že rozestavěné podzemní parkoviště na jedné z parcel je v pořádku a město by podle jeho názoru mělo pokračovat v dostavbě budovy podle původních plánů soukromníka, kterým je společnost UDES. Prostory by sloužily třeba pro městské organizace.

Takzvaná díra hyzdí centrum města asi 14 let. Na místě obehnaném plotem je rozestavěné parkoviště, které má dvě podzemní patra. Jedno z nich je podle zjištění ČTK zatopené. Původně byl na pozemcích park. Město parcely tehdy prodalo za 44 milionů korun. V částce byl zahrnutý i archeologický průzkum, firma prostavěla asi 35 milionů korun.

"Vnímám to jako příležitost pro město a byl jsem ten, který začal jednat s firmou UDES, požádal je o to, abychom hledali společné řešení. Podporuji tuto záležitost," uvedl primátor s tím, že by podle jeho názoru bylo dobré dostavět budovu, se kterou se původně počítalo. Doplnil, že půjde o investici přesahující 100 milionům korun. Samospráva by mohla využít takzvaný PPP projekt, tedy partnerství veřejných a soukromých peněz.

V objektu by mohlo být například informační centrum města, prostory by podle Nedvědického využil i městský obvod. Dále by se v objektu mohly vystavět také byty, řekl. S odkupem souhlasí také náměstkové primátora Tomáš Vlach (ANO), Bohumil Ježek (SPD) a Věra Nechybová (nez.), která řekla, že jde o jedinou šanci, jak problém vyřešit.

Opoziční uskupení PRO! Ústí před komunálními volbami sbíralo podpisy pro vyhlášení referenda. Chtěli, aby v něm lidé rozhodli o případném vyvlastnění staveniště. Sběr podpisů hnutí pozastavilo. Na pondělním zastupitelstvu chce hnutí probrat otázku, zda je stavební povolení, které firma má, platné. Opoziční zastupitelka Karolína Žákovská (PRO! Ústí) dnes ČTK řekla, že by se nemělo jednat o prodeji do té doby, než bude tato otázka vyřešená. Cena je podle ní navíc příliš vysoká. Klub se nicméně ještě musí sejít a s materiálem se seznámit, dodala. ČTK se opakovaně snažila kontaktovat také zástupce firmy UDES, telefon nezvedl.