Zavadilova kritika? Petříček se zastal svých náměstků

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) stojí za výběrem svých politických náměstků, kterými se podle Lidových novin (LN) mají stát pražští sociální demokraté Radek Hlaváček a Anita Grmelová. Novinářům po jednání vlády řekl, že je přesvědčen, že budou velmi pracovití a aktivní, co se týče prosazování zadaných úkolů. Reagoval tak na kritiku europoslance ODS Jana Zahradila, který o víkendu na twitteru uvedl, že Petříček zamořuje ministerstvo stranickými kádry a svými kamarády.

"Skandální. Ministr Petříček dále zamořuje MZV stranickými kádry a svými kamarády. Po Aleši Chmelařovi nastupuje na pozici náměstka R. Hlaváček, předseda Mladých sociálních demokratů, samozřejmě přesvědčený eurofanatik. Všichni nakonec vyjedou jako velvyslanci. Média k této ostudné praxi mlčí," napsal v sobotu Zahradil. "Je fascinující, jak tragicky neúspěšná pražská buňka celkově skomírající partaje v tichosti mává celou českou zahraniční politikou," doplnil o den později.

"Pan Zahradil by možná měl rozlišovat náměstky pod služebním zákonem a náměstky, které si ministr jmenuje na dobu svého působení na ministerstvu. Jsou to osoby, které s mým působením na ministerstvu také budou končit," řekl dnes Petříček. "Vybral jsem si osoby, kterým věřím, které znám, a jsem přesvědčen, že budou velmi pracovití a aktivní, co se týče prosazování úkolů, které jsem jim dal. Jedná se především o posílení veřejné a kulturní diplomacie a také o prosazování udržitelných rozvojových cílů. Oba dva náměstci mají věcnou agendu," dodal.

"Já vybírám především kariérní diplomaty. I jeden z těch náměstků je člověk, který pochází z ministerstva zahraničních věcí. Je to kariérní diplomatka, která na ministerstvu působí 17 let," dodal s odkazem na Grmelovou.

Osmadvacetiletý Hlaváček je předsedou Mladých sociálních demokratů, angažuje se v komunální politice ve třetím pražském obvodu. V květnu neúspěšně kandidoval za ČSSD do europarlamentu. Grmelová, která podle LN vstoupila do pražské buňky ČSSD teprve před několika měsíci, absolvovala v roce 2003 diplomatickou akademii ministerstva zahraničních věcí. Působila na velvyslanectví v Londýně a je odbornicí na Blízký východ.

V Černínském paláci dále působí pět odborných náměstků, kteří museli projít výběrovým řízením a podle zákona o státní službě je po nástupu nové vlády nelze svévolně odvolat. Vedle toho může mít každý ministr také dva politické náměstky, kteří spadají pod zákoník práce a nemají takovou ochranu jako odborní náměstci.