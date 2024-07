Zavedení korespondenční volby doporučil schválit beze změn také senátní zahraniční výbor

Zavedení korespondenční formy volebního hlasování, kterou by mohli využít Češi v cizině, dnes podle očekávání doporučil schválit beze změn také senátní zahraniční výbor. Stejné doporučení předtím přijal i výbor pro veřejnou správu. Odpoledne návrh projedná ještě ústavně-právní výbor horní komory, která o předloze rozhodne pravděpodobně 21. srpna.

Zahraniční výbor o volební úpravě rozhodl na rozdíl od výboru pro veřejnou správu během několika minut. Podle místopředsedy výboru Miroslava Balatky (STAN) nebyl důvod k žádným změnám novely s ohledem na její několikaletou přípravu. Poukázal na to za předkladatele také předseda poslanců STAN Josef Cogan, podle něhož výsledná podoba novely vyšla vstříc i některým námitkám opozice. Cogan také připomenul, že hlasování poštou pro krajany inicioval Senát už v roce 2005 a Sněmovna v tomto ohledu byla dříve brzdou této úpravy.

Cogan také uvedl, že momentálně volí v zahraničí dvě až tři procenta českých občanů. Dal do souvislosti s tím, že dosud mohou hlasovat v cizině jen na 110 zastupitelských úřadech, zatímco v Česku je více než 14.000 volebních místností. Uvedl také, že pokud by novela nebyla využita už při sněmovních volbách v příštím roce, Češi v cizině by si hlasováním poštou mohli poprvé vybírat až prezidenta za tři roky.

Několikadenní schvalování novely Sněmovnou provázely hlavně spory opozice s koalicí. Šlo v nich především o to, zda je korespondenční volba v souladu s ústavními požadavky na osobní a tajné hlasování. Odpůrci hlasování poštou se obávali toho, že tato změna povede ke ztrátě důvěry obyvatel k regulérnosti voleb kvůli možným machinacím. Zastánci hlasování poštou poukazovali na nutnost zpřístupnit volební právo i Čechům v rozlehlých státech, pro něž je časově i finančně náročné jet kvůli hlasování i stovky kilometrů na zastupitelský úřad.

Korespondenční formu hlasování, která se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb, budou moci podle novely využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Museli by včas o hlasování poštou požádat a nahlásí adresu, na kterou chtějí poslat doručovací a hlasovací obálky a identifikační lístek. Na nich volič stvrdí podpisem, že hlasoval sám za sebe.

Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v příštích řádných volbách do Sněmovny v roce 2025. Opoziční poslanci kvůli tomu obviňovali koalici z účelové snahy získat nové voliče. Zástupci vládního tábora zase opozičním hnutím vzkazovali, že se mají snažit zapůsobit na voliče v zahraničí tak, aby u nich byla úspěšnější.