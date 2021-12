Zavření škol bude poslední možností, ale nedá se vyloučit, uvedl Gazdík

Zavření škol kvůli epidemii covidu-19 bude pro nastupující vládu Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN v případě nutnosti omezení kontaktů mezi lidmi až na posledním místě, nedá se ale vyloučit.

V pořadu Benešovský Impuls to ve středu řekl kandidát na ministra školství Petr Gazdík (STAN). Zda se letos prodlouží vánoční prázdniny, je podle něj zatím nejasné. Zopakoval, že o tom chce jednat s ministrem školství v demisi Robertem Plagou (za ANO).

"Snahou naší koalice a mě osobně bude bránit tomu (uzavření škol) co nejvíce, snažit se, aby školy byly skutečně až ty poslední, které se budou zavírat, až po podnicích, průmyslu a všem ostatním," uvedl Gazdík. "Snad ta epidemie bude v nejbližších dnech kulminovat a situace se následně bude zlepšovat. Ale to, že se to bude opakovat, že s covidem tady budeme žít i příští roky a že musíme být připravení třeba do distanční výuky přejít, to je možné," řekl.

Gazdík dodal, že zatím není jasné, zda se kvůli epidemické situaci letos prodlouží vánoční prázdniny. Zopakoval, že o tom chce ještě jednat s končícím ministrem Plagou, který se k návrhu postavil spíš odmítavě. Podle Gazdíka šlo o návrh epidemiologů, podle kterých by se žáci před prázdninami rovněž měli otestovat, aby potom o Vánocích neroznesli nákazu mezi široké příbuzenstvo. Zároveň odborníci upozorňují na to, že na potvrzení pozitivních antigenních testů metodou PCR by bylo potřeba víc času, řekl Gazdík.

Podle návrhu opatření nově vznikající vlády by kvůli výraznému zhoršení epidemie měly vánoční prázdniny začít od pondělí 20. prosince. Harmonogram letošního školního roku počítá s prázdninami od čtvrtka 23. prosince. Děti se mají do lavic vrátit 3. ledna. Plaga v reakci na to uvedl, že prodloužení prázdnin by nedávalo smysl bez současného omezení třeba i provozu podniků. Gazdík pak řekl, že by to s ním chtěl do konce týdne vyjasnit, aby rodiče věděli, s čím mohou počítat. Není totiž jasné, zda nová vláda nastoupí ještě před Vánocemi, či nikoli.