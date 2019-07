Zbití číšníka: soud ve vazbě ponechal oba Nizozemce

Pražský městský soud ponechal ve vazbě bratry Armina a Aräshe Nahviovy z Nizozemska, které nepravomocně potrestal šesti a pěti lety vězení za brutální zbití číšníka v centru Prahy. Uvedla to mluvčí soudu Markéta Puci.

Soud rozhodoval o dalším prodloužení vazby ve středu. Podle předsedy senátu Tomáše Kubovce nadále přetrvává obava z toho, že cizinci uprchnou nebo se budou skrývat, aby se vyhnuli trestu.

Kubovcův senát uznal koncem dubna oba bratry vinnými z těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví - tedy nikoliv z pokusu o vraždu, jak případ kvalifikovala obžaloba. Uložil jim také desetileté vyhoštění z Česka a povinnost společně uhradit zraněnému muži přes 1,8 milionu korun.

Verdikt není pravomocný. Sourozenci si ponechali lhůtu pro případné odvolání, státní zástupkyně se v jejich neprospěch odvolala rovnou. Případem se tak bude zabývat ještě pražský vrchní soud.

Dvaatřicetiletý Aräsh a o tři roky mladší Armin přicestovali loni v dubnu do české metropole s dalšími pěti přáteli na rozlučku se svobodou. Incident, který zachytily kamery, se stal na zahrádce restaurace Polpo u obchodního centra Quadrio. Spor mezi skupinou turistů a obsluhou vznikl kvůli tomu, že si cizinci do podniku přinesli vlastní alkohol a odmítali odejít. Z následné bitky vyšel nejhůře jeden z číšníků, který zůstal ležet v bezvědomí se zlomeninami lebky a s krvácením do mozku.

Nahviovi, které obžaloba označila za hlavní agresory, tvrdí, že si na událost příliš nepamatují. Hájí se tím, že se do fyzického konfliktu zapojili proto, aby bránili své kamarády, a že bitku rozpoutal manažer podniku.