Ministr trvá na tom, aby zdravotníci nedostali plošně přidáno

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) trvá na tom, aby platy ve zdravotnictví od příštího roku nerostly plošně. Případné debaty o protestech zdravotníků kvůli tomuto zvyšování považuje za nepatřičné. O řešení situace se dá stále jednat. Vojtěch to řekl v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Prostor k dohodě vidí i předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

"Jsme radikální, zadání bylo deset procent, ale je stále prostor k dohodě. Myslím si, že peníze na to jsou," řekla v pořadu Žitníková, podle níž bude o situaci jednat v pondělí výkonná rada odborového svazu.

Na plošném desetiprocentním zvýšení platů lékařů trvá Lékařský odborový klub (LOK), podle jehož předsedy Martina Engela ho přislíbila lékařům vláda. "Jsem zavázaný k tomu nejednat o ničem jiném," řekl po víkendové konferenci odborového klubu. Nejde podle něj jen o peníze, ale i pracovní podmínky, když podle Engela chybí nejméně tři tisíce lékařů.

Ve čtvrtek mají zástupci LOK jednat s ministrem. V případě nedohody hrozí odbory tím, že lékaři přestanou sloužit přesčasy nad zákonný limit. "Pořádat shromáždění před ministerstvem nemá cenu a omezovat provoz ve smyslu, že jako budeme stávkovat, ve zdravotnictví nejde," uvedl.

Ministr prohlásil, že desetiprocentní plošné navýšení platů určitě nebude, nejsou na to podle něj peníze a nepovažuje to ani za správné. Podle něj by naopak bylo dobré zvýšit příjmy nízkopříjmovým skupinám ve zdravotnictví, zejména mladým lékařům, aby byli motivováni jít do nemocnic. V souvislosti se situací sester ve směnném provozu, kterých je nedostatek, pak připomněl, že dostanou přidáno od příštího roku pět tisíc korun.

Samotná lékařská profese je podle ministra ale jednou z nejlépe placených v ČR. "Bavit se v této situaci o nějaké stávce, mi přijde nepatřičné," doplnil Vojtěch.

"Nebojím se křiku"

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče v polovině srpna kvůli tomu, aby vláda sestrám a dalším zaměstnancům v oboru přidala příští rok k platům deset procent, vyhlásil stávkovou pohotovost. Podle Žitníkové svaz tehdy odboráře také vyzval, aby lépe sledovali situaci v nemocnicích ohledně porušování zákoníku práce - překračování limitů přesčasů a mimořádných událostí. "My jsme se rozhodli, že do nemocnic po x letech chceme poslat inspektoráty práce," řekla. Odbory tím chtějí podle ní docílit toho, aby práce v nemocnicích byla bezpečnější. Stávku Žitníková ale vyloučila, odbory podle ní nechtějí ohrozit pacienty. Zdravotníci by však měli dodržovat zákoník práce.

Koncem prázdnin se vláda dohodla s odbory, že platy ve veřejném sektoru vzrostou od ledna a většině pracovníků veřejných služeb se zvednou tarify o pět procent, policistům a hasičům o dvě procenta. Sestry ve směnném provozu dostanou podle tehdejší dohody o pět tisíc korun víc na osobu, v průměru je to podle Vojtěcha asi 15 procent navíc. Jednání o platech zdravotníků měla ale dál pokračovat.

Vojtěch uvedl, že financování zdravotnictví nemůže vyřešit ani jeden ministr, ani jedna vláda, proto by chtěl k tématu svolat na podzim kulatý stůl politických stran. Podle Žitníkové by se měly mimo jiné zvýšit platby za státní pojištěnce, tedy děti, seniory a nezaměstnané, a za osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ), které by se měly na systému podílet solidárněji. Možné navýšení plateb za OSVČ je podle Vojtěcha ale i na rozhodnutí vlády a ministerstva financí. "Je možné se bavit o nějakém navýšení, ale samozřejmě budou křičet z Hospodářské komory. Nebojím se křiku," dodal k tomu ministr.