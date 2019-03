Zeman popřál Šefčovičovi úspěch v prezidentských volbách

Prezident Miloš Zeman v neděli popřál Marošovi Šefčovičovi úspěch ve slovenských prezidentských volbách. Ocenil jeho odborné schopnosti a znalosti, uvedl na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček po setkání Zemana a Šefčoviče na zámku v Lánech. Podle Šefčoviče má Zeman obavy o soudržnost a budoucí spolupráci zemí visegrádské čtyřky (V4) a Šefčoviče prý pokládá za jediného garanta, že tato spolupráce bude fungovat. Druhé kolo prezidentských voleb na Slovensku se uskuteční v sobotu 30. března. Šefčovičovou soupeřkou bude Zuzana Čaputová, která je podle průzkumů favoritkou voleb.

Šefčovič hovořil se Zemanem téměř dvě hodiny. "Velmi dlouho jsme hovořili o atmosféře v rámci V4," řekl poté Šefčovič novinářům. Zeman podle něj vyjádřil obavy o soudržnost a budoucnost spolupráce zemí Visegrádu. "Řekl mi, že mě považuje za jediného garanta toho, že tato spolupráce bude fungovat, že země visegrádské čtyřky budou spolupracovat v budoucnosti jako v minulosti," uvedl. Kromě Česka a Slovenska jsou členy V4 Polsko a Maďarsko.

Šefčovič potvrdil, že o setkání požádal sám i kvůli tomu, že se Zemanem se znají řadu let. "Chci říct, že si velmi vážím jeho podpory v tomto prezidentském souboji a jeho přání, abychom dopadli v naší volební kampani co nejlépe, abych získal co nejvíc hlasů," řekl. "Musím říct, že i z tohoto setkání jsem vycítil velmi jasnou podporu pana prezidenta Zemana pro moji kandidaturu a pro to, abych zvítězil ve volbách na post prezidenta Slovenské republiky," dodal.

Šefčovič se před schůzkou s českým prezidentem sešel s předsedou ČSSD a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Šefčoviče ve volbách podporuje nejsilnější slovenská vládní strana Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica. Hamáček napsal, že místopředsedu Evropské komise Šefčoviče pokládá nejen za osobního přítele, ale zejména za zkušeného politika s obrovským mezinárodním rozhledem a kontakty. "Popřál jsem mu hodně síly do závěrečné fáze prezidentské kampaně," dodal.

Šefčovič nebyl prvním kandidátem na prezidenta, kterého Zeman přijal. V září 2016 přijal rakouského prezidentského kandidáta Norberta Hofera, který stejně jako Šefčovič o schůzku sám požádal. Hofer původně v květnových prezidentských volbách těsně prohrál s Alexanderem Van der Bellenem. Rakouský ústavní soud ale později volby zrušil kvůli nesrovnalostem při sčítání korespondenčních hlasů. Zeman krok uvítal a Hofera podpořil. Jejich setkání na Hradě pak někteří politici a komentátoři označili za zásah do rakouské volební kampaně. Opakované prezidentské volby v prosinci vyhrál Van der Bellen.