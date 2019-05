Zeman: Úspěšní starostové mají mít odvahu kandidovat víckrát

Úspěšní starostové by měli mít čas na to, aby mohli větší projekty dotáhnout do konce. Měli by proto mít odvahu kandidovat ve více funkčních obdobích. Na sněmu Svazu měst a obcí (SMO) to řekl prezident Miloš Zeman. Svaz chce prosadit prodloužení mandátů starostů minimálně na pět, nejlépe na šest let.

"Myslím si, že práce komunálních politiků je stále ještě nedoceněná, i když jsem teď podepsal zákon, který poněkud zlepšuje jejich odměny. A myslím si také, že je strašně důležité, aby úspěšní starostové měli odvahu kandidovat ve více funkčních obdobích," řekl Zeman.

Na komunální úrovni by se podle něj nemělo opakovat to, co on zažil, když dočasně odešel z politiky. "Začne-li starosta nějaký větší projekt přesahující svými rozměry výstavbu kurníku, tak je logické, že ten projekt může klidně trvat déle než čtyři roky. A on by se toho měl dožít, protože vždycky je riziko, že jeho nástupce ten projekt zruší," řekl prezident.

Staronový předseda SMO František Lukl řekl, že svaz bude chtít v nadcházejícím volebním období prosadit prodloužení starostovského mandátu nejlépe na šest, minimálně ale na pět let. "Řada projektů, které nově zvolené zastupitelstvo připravuje, tak nedokáže v tom volebním období zrealizovat. Myslíme si, že ten náš požadavek je naprosto legitimní z toho důvodu, že komunální politici dneska jsou, řekněme, nejdůvěryhodnějšími představiteli veřejné správy a také nejlépe hospodařícími subjekty veřejné správy," řekl Lukl. Prodloužení mandátu by podle něj nic nenabourávalo, ale podpořilo efektivnější řízení a spravování obcí.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministryně financí Alena Schillerová (obě za ANO) by se změnou souhlasily. Proti není ani ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Řekly to ve čtvrtek, kdy se sněmu zúčastnily.