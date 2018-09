Zeman v TV Barrandov: Musíme se ve vlastním zájmu postavit za Maďarsko

Česká republika se v Evropské unii ve vlastním zájmu musí postavit proti sankcím vůči Maďarsku, protože něco podobného by mohlo v budoucnu postihnout i ji, řekl v televizi Barrandov v pořadu TÝDEN S PREZIDENTEM Miloš Zeman.

Evropský parlament se před týdnem vyslovil pro to, aby členské země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Řízení by mohlo skončit omezením hlasovacích práv Maďarska v EU, s tím by ale musely souhlasit všechny ostatní unijní země.

Zeman uvedl, že je s Maďarskem solidární, protože se země brání "zglajchšaltování". Snahy o politické usměrnění ze strany EU se podle něj týkají také Polska i Slovenska a je otázka, na koho postupně přijde řada. "Česká republika ve vlastním zájmu se proti tomu musí postavit, protože jinak by to mohlo postihnout i ji," řekl prezident v televizi Barrandov.

Zeman už dřív kritizoval rozhodnutí Evropského parlamentu. Čeští europoslanci, kteří hlasovali pro zahájení řízení proti Maďarsku, podle něj projevili nedostatek solidarity v rámci visegrádské čtyřky. Skupinu vedle Česka a Maďarska tvoří Polsko a Slovensko.

Evropský parlament 12. září přijal většinou hlasů doporučení, aby členské země EU zahájily proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení unijních hodnot. Maďarská vláda hodlá rozhodnutí napadnout u unijního soudu. Teoreticky by sankční řízení proti Budapešti mohlo skončit až odebráním hlasovacích práv, ale pozorovatelé to nepředpokládají. Budapešť se totiž může spolehnout na podporu Polska, které samo čelí kritice za porušování pravidel právního státu. Na stranu Maďarska se navíc zřejmě postaví také Bulharsko.