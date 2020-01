Zeman vyzdvihl venkovský život. "Bez feťáků, na bázi rodiny"

Prezident Miloš Zeman chce věřit, že se venkov stane hybnou silou nového národního obrození, které přinese život v komunitě, "bez feťáků" a na bázi rodiny, tedy muže, ženy a dětí. Řekl to na Pražském hradě starostům všech obcí, které se od roku 1995 staly Vesnicí roku. Přijal je u příležitosti 25. výročí této soutěže, stejně jako dopoledne premiér Andrej Babiš (ANO).

Zeman připomněl, že před zvolením prezidentem žil deset let na venkově, což se podle něj s předchozím životem v panelovém domě nedá srovnat. Vyzdvihl především venkovský komunitní život.

"Važme si venkova, z něhož svého času vzniklo i národní obrození, když města byla do značné míry poněmčena, a já bych chtěl věřit, že venkov, včetně menších a středních měst, bude rovněž hybnou silou něčeho, co bych přirovnal k novému národnímu obrození," řekl prezident. "To znamená život v komunitě, a nikoli v izolaci, život bez feťáků, život na bázi rodiny, to jest muže, ženy a dětí," dodal. Zároveň poznamenal, že venkov je základnou společnosti. "A jako byla tendence k urbanizaci, tak přijde den, kdy bude desurbanizace, kdy lidé se budou přesunovat do menších a středních sídel, protože zjistí, že život ve velkých městech je odcizený a že jim nepřináší tu pravou radost," doplnil.

Na přijetí na Hradě i na úřadu vlády dostaly obce dvě pozvánky, přijet proto mohli současní starostové i představitelé obce z doby vítězství. S Babišem se setkali dopoledne, předseda vlády jim předal pamětní listy. Při zhruba hodinovém setkání s nimi Babiš několikrát zopakoval, že malé obce by se měly víc podporovat. Slíbil, že se bude snažit vyjednat pro ně v Evropské unii vhodné dotační programy na potřebné investice.

Soutěž Vesnice roku organizuje ministerstvo pro místní rozvoj. Jejím cílem je povzbudit obyvatele venkova, aby se aktivně účastnili rozvoje své obce, rozvíjeli místní tradice nebo se zapojovali do společenského života. Chce také představit aktivity obcí. Klání poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Postupně se k vyhlašovatelům připojilo ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR a ministerstvo zemědělství.

Výsledky soutěže se každoročně vyhlašují ve dvou kolech. Nejprve se hodnotí v krajském kole. Krajský vítěz postupuje do celostátního finále, v němž se vyhodnocují první tři místa. Vítěz celostátního kola postupuje do evropské soutěže Evropská cena obnovy vesnice, která se koná jednou za dva roky.

Zeman by měl v blízké budoucnosti přijmout i starosty obcí, které uspěly v krajských kolech loňské soutěže. Titul Vesnice roku 2019 získala Lipová na Děčínsku v Ústeckém kraji, vyhrála 2,6 milionu korun a osobní auto. Do finále se dále dostaly Čejetice na Strakonicku, Morkůvky z Břeclavska, Hazlov z Chebska, Nový Hrádek z Náchodska, Svojkov z Českolipska, Otice z Opavska, Bělotín z Přerovska a Pačejov z Klatovska.