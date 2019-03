Zeman zahájí návštěvu krajů. Začne v Karlovarském

Prezident Miloš Zeman příští týden zahájí další kolo návštěv krajů, které loni slíbil svým voličům jako poděkování po prezidentských volbách. Jeho poslední loňská cesta směřovala koncem září do Olomouckého kraje. Letos první Zemanova cesta míří do Karlovarského kraje, kde od úterý do čtvrtka navštíví například hospic v Nejdku, Císařské lázně v Karlových Varech a několik obcí a měst. Kam povedou další prezidentovy cesty, Hrad zatím neoznámil. Už dříve dal několikrát najevo, že intenzita Zemanových výjezdů při druhém funkčním období bude nižší než v předchozím.

Ve svém prvním volebním období Zeman navštívil každý z krajů, s výjimkou Prahy, čtyřikrát až pětkrát. Ke konci období jeho cesty do krajů ale provázel spor o hrazení jejich nákladů a o to, zda by měl návštěvy krajů vykazovat jako volební kampaň. Plné náklady prezidentské návštěvy odmítl v roce 2017 uhradit hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL). Zeman pak cestu do jeho regionu zrušil. Už na jaře téhož roku se liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) vyslovil pro to, aby Hrad prezidentovy návštěvy spolufinancoval. Zeman, který objíždí pravidelně všechny kraje od nástupu do funkce v roce 2013, to však odmítl.

Krajské samosprávy tak zaplatily za prezidentovy návštěvy od roku 2013 do začátku května 2017 téměř 17 milionů korun. Další výdaje mají s jeho cestami města a obce, které zajišťují tribuny a ozvučení pro setkání s veřejností.

Karlovarský kraj Zeman naposledy navštívil před dvěma lety. Při jeho nadcházející návštěvě má na programu mimo jiné prohlídku nových prostor hospice v Nejdku, který byl vybudován pod prezidentovou záštitou. Zeman si prohlédne i karlovarskou národní kulturní památku Císařské lázně a setká se s členy krajského zastupitelstva nebo s vedením a občany obcí Vintířov, Kraslice, Aš, Milhostov a Nový Kostel.

Prezident na svých cestách do krajů obvykle navštěvuje obce, v nichž získal ve volbách výraznou podporu. To platí i v případě Milhostova a Vintířova, kde jej volilo přes 75 procent lidí.

Který kraj přijde letos při prezidentových návštěvách na řadu jako další, se zatím neví. "Další termíny zatím nebyly stanoveny," řekl ČTK Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Už dřív ale uvedl, že v současném volebním období by mohl prezident oficiálně navštívit Prahu. Hlavní město, kde má Zeman mnoho odpůrců, do krajských návštěv dosud nezahrnul.