Země živitelka přivítá první návštěvníky již tento čtvrtek

Ve čtvrtek 22. srpna začíná v Českých Budějovicích největší zemědělská výstava u nás. Země živitelka každoročně přiláká tisíce odborníků i laiků, kteří přijedou obdivovat moderní zemědělskou techniku, ochutnávat české speciality nebo se seznámit s novinkami v oblasti myslivosti, včelařství, rybářství, potravinářství nebo chovu hospodářských zvířat.

Stále oblíbenější je Dětský zemědělský svět, který malým i velkým návštěvníkům přibližuje zemědělství formou hry a poznávání. Přijďte se se svými ratolestmi pobavit do Agrofert Dětské farmy, kterou najdete hned po levé ruce za hlavním vchodem do českobudějovického výstaviště. Těšit se můžete na spoustu zábavy pro malé i velké, krásné ceny i něco k zakousnutí.

Do pavilonu T1 přijďte ochutnat novinky od mistrů pekařů, řezníků či jaké nové sýry a jogurty přichází do našich obchodů. Po celou dobu Země živitelky probíhají odborné semináře, bohatý je i doprovodný a kulturní program. Agrosalon Země živitelka se koná od 22. srpna do 27. srpna, podrobný harmonogram na každý den, praktické informace včetně plánku a informací o výši vstupného najdete na www.zemezivitelka.cz