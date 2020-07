Zemřel herec a výtvarník Miloš Nesvadba

Ve věku 95 let zemřel dlouholetý člen činohry Národního divadla Miloš Nesvadba, známý byl také jako výtvarník a filmový herec. Oznámil to jeho syn Michal Nesvadba. Miloš Nesvadba začínal na první české scéně už jako dvacetiletý, jeho herečtí kolegové byli často námětem jeho karikatur.

V Národním divadle ztvárnil desítky rolí. Poslední představení, derniéru Revizora, ve zlaté kapličce odehrál 18. června 2014. Nesvadba hrál také roky jako "Pan malíř" v televizních pořadech pro děti.

Jako dvacetiletý začínal Nesvadba ve Studiu Národního divadla u režiséra Jindřicha Honzla, v roce 1948 přešel do činohry ND. Jeho doménou byly role komické, v nichž těžil z výrazné mimiky, smyslu pro detail, zkratku a parodickou nadsázku. Na filmovém platně se objevil ve více než 30 filmech, většinou v drobných rolích. Diváci si ho zřejmě nejvíce mohou pamatovat v roli prince ze Země zacházejícího slunce v pohádce Bořivoje Zemana Pyšná princezna z 50. let. Příležitostně se objevoval i v televizních seriálech a inscenacích.

Miloš Nesvadba se narodil 17. dubna 1925. Po maturitě se přihlásil na Státní konzervatoř v Praze, studium ale přerušila německá okupace. Byl okupanty v roce 1944 nasazen do výroby a po osvobození se už do školy nevrátil. Jako třiadvacetiletý se stal členem Činohry ND, kde působil více než 60 let. Národní divadlo na svém webu připomíná řadu jeho větších i menších postav. Hrál několik rolí v Jiráskově Lucerně, titulního Klicperova Hadriána z Římsů, Bernarda z Millerovy Smrti obchodního cestujícího, Karborunda z Drdových Hrátek s čertem, Všudybyla v Tylově hře Středem země do Afriky, Živelese ve Fidlovačce téhož autora, Notáře v Shakespearově komedii Mnoho povyku pro nic, Písaře v Molierově Lakomci, Měšťáka v Rostandově Cyranovi z Bergeracu a další.

V televizních pořadech pro děti vystupoval jako Pan malíř. Byl u založení humoristického časopisu Dikobraz, patří k nejznámějším ilustrátorům knížek pro děti, jichž ilustroval víc než 50. Jeho kresby se objevovaly v dětských časopisech, za dětmi ale také do pozdního věku jezdil hrát pohádky a malovat.

Ve filmu se nejčastěji objevoval v 50. letech, kromě Pyšné princezny hrál třeba v titulech Zítra se bude tančit všude, Haškovy povídky ze starého mocnářství, Cirkus bude!, Hrátky s čertem, Florenc 13.30, Poslušně hlásím, Smrt v sedle, Kočár nejsvětější svátosti, Ukradená vzducholoď, Hříšní lidé města pražského, Na kometě a Podivná přátelství herce Jesenia.