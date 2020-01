Zemřel předseda Senátu. Zeman: Kuberu jsem považoval za přítele

Českou politickou sféru zasáhla smutná zpráva o smrti předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Dlouholetý primátor Teplic (1994 - 2018) by letos v únoru oslavil 73. narozeniny.

Od roku 2018 byl rodák z Loun předsedou horní komory. Podle informací serveru Novinky.cz Kubera zemřel v neděli odpoledne. Když jel autem do kanceláře, udělalo se mu nevolno, byl převezen nejprve do nemocnice v Teplicích, odkud byl přemístěn do Ústí nad Labem, kde zemřel. Ohledně pohřbu předsedy horní komory Parlamentu premiér Andrej Babiš řekl, že bude respektovat přání rodiny.

Úmrtí jednoho z nejvýraznějšího občanských demokratů oznámil v poledne na twitteru místopředseda ODS a předseda jejích senátorů Miloš Vystrčil.

Zemřel Jarda Kubera. Úžasný člověk, můj velký učitel. Brečím a nejde to zastavit. - Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) January 20, 2020

Kubera proslul svými leckdy kontroverzními výroky, v nichž si nebral servítky. Kritický byl zejména vůči fungování EU, dotacím, feministkám nebo ekologickým hnutím. V roce 2017 předseda Senátu Kubera zvažoval kandidaturu na prezidenta proti Miloši Zemanovi. Ve stejném roce získal roli prezidenta Edvarda Beneše ve filmu Toman.

Prezident Miloš Zeman prostřednictvím svého mluvčího na twitter napsal:

"Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Považoval jsem ho za svého přítele, ačkoliv jsme se někdy lišili v názorech. Jeho smrti velice lituji,” uvedl prezident republiky Miloš Zeman. - Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 20. ledna 2020

Bývalý prezident a předseda ODS Václav Klaus označil Kuberu za stálici české politické scény. "Už si ji bez něho ani nedovedu představit. Byl netuctovým politikem, byl svůj, říkal nahlas názory své a ne názory někoho jiného, a proto ho lidi - jak v Teplicích, kde pětkrát primátoroval, tak v celé České republice - měli rádi," uvedl Klaus ve svém prohlášení. "Nepodléhal žádným politickým módám, a proto byl vždy autentický. Na nic si nehrál. Bude nám v české politice chybět," dodal.

I další čeští politici a Kuberovi kolegové se k smutné zprávě vyjadřili na sociálních sítích.

Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 na svůj twitter napsala toto: "Jaroslav Kubera byl politik, který říkal vždy to, co si opravdu myslel. Často jsem s ním nesouhlasila, ale jeho autenticita byla hodna obdivu. Je to velká ztráta pro českou politiku. Upřímnou soustrast rodině. Čest jeho památce."

Zemřel Jaroslav Kubera. Je mi to hrozně líto. Seděli jsme spolu v městské radě. Občas to bylo veselé, občas zase ne. Byla to však moc dobrá škola a hodně mi to dalo. Přeji rodině v těchto tak těžkých chvílích mnoho sil. - Dominik Feri (@DominikFeri) January 20, 2020

Téhle šokující zprávě jsem nechtěl věřit. Pana Jaroslava Kuberu jsem měl rád. Byl to fajn chlap, úžasně vtipný člověk. Když se stal předsedou Senátu, tak to dostalo úplně jinou dynamiku. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé jeho rodině.https://t.co/gVkGc6KnGc - Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 20, 2020

S velkým zármutkem jsem dnes přijal zprávu o úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem Kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů. Jaroslav Kubera byl výraznou osobností nejen ODS, ale celé české politiky. - Petr Fiala (@P_Fiala) January 20, 2020

Jedu do Ostravy na pohřeb Milanovi Balabánovi a šokuje mě další smutná zpráva. Jarda Kubera. Připadal mi nesmrtelný, nezastavitelný, nekonečný. Věřím, že i v kuřáckém nebi bude stejný jako tady. S cigárem, vtípky a velký srdcem. Nás ale opustil. Chybí mi už teď. 😪😪😪 pic.twitter.com/9QNCzKcUMI - Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 20. ledna 2020

Kuberu ocenil také předseda SPD Tomio Okamura. Vyzdvihl, že vždy otevřeně hájil své názory a dokázal si získat důvěru svých voličů. "Přes přirozenou různost našich politických postojů odešel z naší politiky férový chlap," napsal Okamura.