Žijeme v Kauzalandu. Mohu si tu říkat, co chci

Mohu říkat cikán i buzerant a všechno mi projde, protože lidé vědí, jak to myslím, říká šéf Senátu Jaroslav Kubera. Mluví i o popularitě Andreje Babiše, proměnách svého vztahu s Milošem Zemanem, o vyloučení Václava Klause mladšího z ODS nebo o tom, proč rozhodně nebude kandidovat na prezidenta.

Jste ještě s prezidentem Milošem Zemanem přátelé?

Náš vztah je stále stejný. Znám ho tak dlouho, že musím odlišovat lidskou a politickou stránku věci. Třeba paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, zvanou Dávkomat či Venezuela, bych politicky úplně zničil. Ale protože ženy jsou pro mě posvátné bytosti, tak bych jí samozřejmě neublížil. A tohle je to samé. Odlišuji politickou rovinu, kde je souhlasu s prezidentem opravdu minimálně, od té lidské, kde si třeba rozumíme. Vytvořila se tu situace, že i když Miloš Zeman správně řekne, že je zima, budou jeho odpůrci říkat opak. A to je špatně. Já proti němu nepůjdu za každou cenu, klidně ho pochválím. I když zrovna teď u pozvání Maroše Šefčoviče jsem mu řekl, že to bylo špatně, šlo o evidentní ovlivňování slovenských voleb. Dal jsem si nicméně ve vedení Senátu za cíl dělat ve společnosti jakousi spojku. Nenávisti je tu tolik, že je to až absurdní.

Ptáme se kvůli tomu, že Senát prezidentovi "zařízl" profesora Aleše Gerlocha, jeho kandidáta do ústavního soudu. To vám Zeman asi jen tak neodpustí...

Nezvolení Aleše Gerlocha byla příhoda, kdy byl pan profesor v nesprávný čas na nesprávném místě. Bylo evidentní, že kdyby prezident navrhl kohokoli, tak v atmosféře po aféře kancléře Mynáře s možným ovlivňováním soudců by neprošel nikdo. Osobou pana Gerlocha to bylo jen částečně. Každý má nějakou minulost. Tu nemají jen Piráti, ale někteří by byli ozdobou každého akčního výboru Národní fronty, kdyby žili v roce 1948.

Prozradíte, jak jste o Gerlochovi hlasoval?

Když šlo o tajné hlasování, tak se to neříká.

Vadilo senátorům, že Gerlochovu kandidaturu obhajuje právě hradní kancléř Vratislav Mynář, který figuroval v oné kauze možného ovlivňování soudců?

Samozřejmě to byl problém. A já jsem při naší poslední debatě Miloše Zemana úpěnlivě žádal, aby profesora Gerlocha přišel sám představit. Ale on s námi neustále vede boj a mluví o našem vyhladovění, takže nepřišel. Říkal jsem mu, že by bylo hezké, kdyby to udělal jako nedávno na sjezdu socanů, kde pronesl naprosto nečekaný a překvapivý projev. Částečně to samozřejmě bylo tím, že už se vypořádal se všemi nepřáteli v sociální demokracii a žádné další tam nemá. Byl ale smířlivý a každý si toho všiml. U nás to bohužel neudělal.

Před loňskou prezidentskou volbou jste předpovídal, že se Zeman znovu stane prezidentem, ale ještě ten rok z úřadu odstoupí. Myslíte si stále, že nedokončí svůj druhý mandát?

To je čirá spekulace. Pokud ovšem bude chtít skončit, nebude to kvůli zdraví, ale proto, že se tak sám rozhodne. Buďme objektivní, já bych půlhodinový projev z hlavy jako on nedal. Takže bude záležet čistě na jeho rozhodnutí. Podobně jako Andrej Babiš, když mu Monika řekne: "Hele, už toho bylo dost, už skonči. Tak skončí." Ženské dnes ovládají svět.

To Babišovi jeho žena asi jen tak neřekne...

To asi ne, jí se to líbí (smích).

Vidíte už někoho, kdo by mohl být hlavou státu po Zemanovi?

První kandidáti už se nám objevují. Například senátor Pavel Fischer se velmi profiluje, hlásí se i rektor Univerzity Karlovy Zima a další. Jen mě mrzí, že je to většinou jako u pana Drahoše, který někde skončí a řekne si: "Tak, a teď bych mohl být třeba prezidentem. Tam přece musí být někdo, kdo má tah na bránu. A navíc - kdo nezíská Zemanovy hlasy, nikdy se nestane českým prezidentem. To je problém třeba u Pavla Fischera.