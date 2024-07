Zlínský kraj chystá investice do nemocnic, jejich ekonomiku oceňuje i opozice

Dobré hospodaření krajských nemocnic, investice do jejich rozvoje i posílení personálu a jeho vzdělávání patří podle vedení Zlínského kraje k hlavním úspěchům ve zdravotnictví v končícím volebním období. Lepší ekonomickou situaci nemocnic, rozvoj i jejich vybavení oceňuje také opozice. Kraj by se měl ale podle ní více zabývat například odlivem lékařů z odlehlých oblastí. Bývalý lidovecký hejtman Jiří Čunek uvedl, že investice jsou za nového vedení kraje chaotické.

"Jak oblast zdravotnictví, tak sociální jsme během současného volebního období finančně výrazně posílili, investujeme do modernizace a nové výstavby a zároveň řešíme akutní problém v podobě nedostatku personálu. Předchozí roky se v kraji řešila nemocnice pouze jedna a na personál ve zdravotnictví se nemyslelo vůbec. Nyní máme v nemocnicích o 40 lékařů více, než když jsme do vedení kraje nastupovali," řekl ČTK hejtman Radim Holiš (ANO), který své místo bude obhajovat.

Krajská koalice ANO, ODS, Piráti a SOCDEM se v případě zlínské krajské nemocnice zaměřila na její rekonstrukci a dostavbu. Bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) chtěl stavět novou nemocnici na druhé straně Zlína. Výstavba nové nemocnice patřila k hlavním tématům minulých krajských voleb. Lidovci skončili se STAN, SPD a koalicí Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých v opozici.

"Od roku 2021 do konce roku 2024 kraj investuje do všech svých nemocnic v souhrnu přes 1,3 miliardy korun. Dalších 1,4 miliardy jsme využili z dotací na přístroje. Každá nemocnice se teď připravuje na velký rozvojový projekt, do roku 2031 na to máme v krajském plánu investic připravených 9,6 miliardy korun," uvedl Holiš.

Masivní krajské investice do všech nemocnic jsou podle lídra ODS, senátora Tomáše Goláně, nutné. "Nemocnice se tak dále stabilizují, investice jim umožní další rozvoj, kontinuálně se rozvíjející nemocnice budou atraktivním zaměstnavatelem pro lékaře i další zdravotníky. Stejně dostupným a atraktivním se musí stát i vzdělávání mladých zdravotníků přímo v kraji - pomůže mu nejen akreditace scházejících oborů, ale i vznik studentského kampusu, který přitáhne talentované studenty," uvedl Goláň.

Čunek vyzdvihnul lepší hospodaření nemocnic. "Ztrátové rozpočty, do roku 2016, jsou naštěstí minulostí. Nemocnice získaly z fondů EU nové zařízení. Bohužel současné vedení kraje zcela decimovalo investiční odbor, takže investice jsou naprosto chaotické," uvedl Čunek.

Vedení kraje se zaměřilo i na personál ve zdravotnictví a vzdělávání. "Zvýšili jsme kapacity pro vzdělávání zdravotních sester, přibyly dvě vyšší odborné školy v Kroměříži a Uherském Hradišti, dva nové zdravotnické obory na Univerzitě Tomáše Bati. Podporujeme vzdělávání mladých lékařů v nemocnicích i u praktiků, rozšířili jsme krajský stipendijní program. Vyčlenili jsme prostředky na podporu mladých lékařů a nově vzniklých ordinací," uvedla náměstkyně hejtmana Olga Sehnalová (za SOCDEM), která je jedničkou kandidátky.

Lepší ekonomickou situaci nemocnic ocenil lídr STAN Tomáš Chmela. "Bohužel náš kraj silně doplácí na politické boje, které naopak běžného občana nezajímají. Naším cílem je, že nemocnice a zdraví občanů nemají být politickým tématem, ale mají být běžným a snadno dostupným standardem pro všechny. Zcela důležité a neřešené je téma postupného odlivu lékařů z odlehlejších oblastí. Zde kraj musí hrát daleko aktivnější roli než nyní," uvedl Chmela.

Personální otázky jsou důležité i podle lídra kandidátky Nezávislý HLAS pro Zlínský kraj Michala Dvouletého. "Bohužel kromě nezbytné infrastruktury trápí celé zdravotnictví vážné, systémové a stále neřešené personální problémy, které mohou zásadním způsobem ohrozit nejen činnost nemocnic, ale dostupnost celé zdravotní péče v našem kraji. Hlas lékařů a zdravotních sester musí být proto v kraji více slyšet. Zároveň je nezbytné Zlínský kraj aktivně zapojit do řešení nedostatku praktických lékařů, pediatrů, zubařů a dalších chybějících lékařských profesí, stejně jako napomáhat k zajištění dostupné ambulantní zdravotní péče, včetně pohotovostí," uvedl Dvouletý.

V sociální oblasti je třeba se podle koalice i opozice zaměřit na služby s ohledem na stárnutí populace. "V sociální oblasti došlo za poslední čtyři roky ke zdvojnásobení finančních prostředků, které Zlínský kraj dává do sociální oblasti z rozpočtu kraje. Cílil zejména na terénní služby, jako je pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby. Co se týká pobytových služeb, chystá velké investice v rámci domovů pro seniory," uvedla náměstkyně hejtmana a jednička kandidátky Pirátů Hana Ančincová. Kraj pokračuje v transformaci služeb pro lidi se zdravotním postižením, otevřel nové Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a chystá vznik Centra duševního zdraví pro děti.

Počet lůžek akutní a ošetřovatelské péče v nemocničních zařízeních kraje

akutní lůžka 2020 (k 31.12.) akutní lůžka 2024 (k 30.6.) ošetřovatelská lůžka 2020 (k 31.12.) ošetřovatelská lůžka 2024 (k 30.6.) Krajská nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně 762 762 158 158 Uherskohradišťská nemocnice 479 479 122 122 Vsetínská nemocnice 366 366 20 20 Kroměřížská nemocnice 250 248 61 61 celkem 1857 1855 361 361 počet lůžek na 1000 obyvatel * 3,66 3,7** 2,92 2,79**

* zohledňuje veškerá lůžka ve Zlínském kraji bez rozdílu vlastníka

** stav k datu 31.12.2022 (zdroj dat: Národní registr hrazených zdravotních služeb)

Hospodářské výsledky nemocnic ve vlastnictví kraje (údaje v milionech Kč)

2020 2023 KNTB 226 229 Uherskohradišťská nemocnice 109 157 Vsetínská nemocnice 33 33 Kroměřížská nemocnice 48 14

Sociální ústavy, srovnání let 2020 a 2024

2020 2024 (k 30.6.) domovy důchodců 46 44 lůžka v domovech důchodců 3044 2937* hospice 3 3 lůžka v hospicech 46 46 Ústavy sociální péče 17 16 Lůžka v ústavech sociální péče 740 619** počet stoletých 46 48 podíl lidí důchodového věku na celkovém počtu obyvatel v kraji 21,2 22

*Počet lůžek u domovů pro seniory klesl kvůli vyřazení lůžek organizace HVĚZDA z.ú. ze sítě sociálních služeb. Organizace nicméně dále sociální služby provozuje. Jde celkem o 95 lůžek, která jsme evidovali v roce 2020.

Do statistik nepočítáme lůžka soukromých poskytovatelů a organizací, které jsou financovány přímo z MPSV. Jde o další stovky lůžek, které jsou ve Zlínském kraji.

**Ústavy sociální péče už neexistují. Dali jsme informace z domovů pro osoby se zdravotním postižením. Zde je podle hejtmanství trend poklesu lůžek pozitivní, kapacity jsou přesouvány do chráněných bydlení.