Zlínští školáci převzali vysvědčení v únikové místnosti

V únikové místnosti dostali vysvědčení zlínští školáci. Museli uniknout z potápějící se ponorky či cely, vyřešit záhadu Sherlocka Holmese nebo vyhrát v hráčském doupěti. Po absolvování všech místností na děti čekalo vysvědčení.

"Je to prověření celého školního roku, kdy děti pracovaly a prověřovaly svoje vztahy, kooperaci, spolupráci. Je to vlastně i pro nás taková vizitka, jestli se nám to podařilo," řekla třídní učitelka 4. A Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. Překonávání překážek a plnění úkolů děti bavilo. "Bylo to hodně těžké, museli jsme splnit různé úkoly a kvízy, vyluštit hodně věcí. Ale byla to zábava," řekl jeden z žáků.

Žáci 5. A této školy se zapojili do projektu Abeceda peněz, ve kterém si založili svou firmu a vybrali vlastní produkt. Založili firmu "Alšova ekomýdla" a vyráběli mýdla a koupelové soli. Jejich prodejem získali 24 tisíc korun. Výtěžek věnovali dívce Nikole, která díky jejich příspěvku 20 tisíc korun může odjet na rehabilitační pobyt. Při dnešním předávání vysvědčení daly děti Nikole šek, část výdělku pak věnovaly nadaci Život je dar.

Ve Zlínském kraji dnes skočil školní rok pro 50 241 žáků základních škol, z toho 5440 dětí bylo v prvních třídách a 4633 v devátém ročníku. Na středních školách v tomto školním roce studovalo v denním studiu 23 629 studentů, z toho 6360 studentů v prvním ročníku a 5742 v posledním ročníku.

Od září by na základních školách mělo být asi 50 900 žáků, do prvních tříd by mělo nastoupit asi 5300 dětí. Na středních školách v denním studiu by mělo studovat 23 700 studentů, do prvního ročníku by mělo nastoupit asi 6300 žáků.