Změna času! V noci se posune o hodinu dopředu

Střídání standardního a letního času už nemá z ekonomického hlediska takřka žádný efekt. Shodli se na tom ekonomičtí analytici. Střídání času by mělo skončit v... více

Střídání zimního a letního času možná skončí v České republice až za tři roky. Vyplynulo to ze senátního projednávání návrhu unijní směrnice, která má ukončit... více

Pokud by bylo ukončeno střídání času, podle kabinetu by měl být nastálo zaveden zimní čas. Podle premiéra Andreje Babiše to vyplynulo ze středeční neformální... víceDiskuse (7)