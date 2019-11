Zpěvačka Monika Kanioková porodila ve vlaku cestou z Ostravy

Takové případy se rozhodně nestávají každý den. Zpěvačka Monika Kanioková porodila syna Prokopa ve vlaku Českých drah. Ke šťastné události došlo cestou z Ostravy do Frýdku-Místku. Podobný případ se stal naposledy v roce 1945.

Byla to poměrně napínavá cesta. Vlak z Ostravy do Frýdku-Místku nabíral zpoždění, ale tentokrát za to mohla šťastná událost. "Dcera byla ve vlaku a psala nám, co se děje. Psala, že to asi nestihnou, že vedle rodí paní," popsala žena, jejíž dcera cestovala vlakem. Pak už všichni tleskali a plakali dojetím.

Monika Kanioková za nestandardních okolností přivedla na svět krásného a zdravého syna Prokopa. "Ti tleskající lidé v oknech vlaku při našem vystupování... Nádherný zážitek," uvedl na sociální síti nadšený tatínek Lukáš Kaniok a dodal, že za zpoždění vlaku se všem cestujícím omlouvá.

"Dopadlo to dobře. A hodně pomohli i zaměstnanci Českých drah. Ale první případ to není. Paní rodila ve vlaku i v roce 1945," sdělili nám na tiskovém odboru ČD.

Ze sympatické maminky Moniky si nyní kamarádky utahují, že rodit doma je sice moderní trend, ale rodit ve vlaku je ještě o level výš...