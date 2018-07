Zpoždění letadel mezi Krétou a Českem zasáhlo stovky turistů

Několik stovek turistů zasáhlo zpoždění letů české společnosti Travel Service mezi řeckým ostrovem Krétou a Českem.

Dva letouny měly odstartovat již ve středu večer, jeden z hlavního města Kréty Heráklionu do Prahy a druhý měl letět z Pardubic do Heráklionu, a pak odletět z Kréty do Brna. "Odlety obou letadel byly odloženy z technických důvodů. Jeden ze zpožděných letounů již dorazil, další stále na odlet čeká," řekla mluvčí Travel Service Vladimíra Dufková.

Jedním z letounů mělo odcestovat přes 150 turistů ve středu před půlnocí z Heráklionu do Prahy. Let již ve čtvrtek v Praze přistál se zhruba 13hodinovým zpožděním. Druhý letoun měl vyrazit ve středu před 20.00 z Pardubic se zhruba 180 cestujícími do Heráklionu a odtamtud se vrátit s přibližně 150 cestujícími do Brna. Tento letoun podle Dufkové ještě čeká na odlet z Pardubic, odstartuje kolem 18.00.

Odlet obou strojů byl odložen kvůli technickým problémům. Zjištěné potíže podle mluvčí aerolinek nepředstavovaly pro cestující ohrožení. "I při sebemenší odchylce je ale třeba letadlo prohlédnout. Bezpečí cestujících a posádky je prioritou," řekla Dufková.

Cestujícím čekajícím na odlet letounů v Česku i na Krétě bylo podle mluvčí poskytnuto občerstvení a ubytování. "Za vzniklé potíže se cestujícím velice omlouváme," doplnila.

Travel Service je největší českou leteckou společností. Provozuje pravidelné linky pod značkou SmartWings a vlastní České aerolinie. V současnosti, kdy již začala hlavní turistická sezona, provozuje Travel Service podle Dufkové denně až zhruba tři stovky letů. Letecký park Travel Service tvoří 43 letadel a během letní sezony jej posiluje firma pronájmem letadel od jiných leteckých společností.