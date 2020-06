Zvonaři odlili v Rakousku zvony pro dva pražské kostely

Zvonaři z firmy Grassmayr v Innsbrucku odlili nové zvony pro pražské kostely svatého Haštala a svatého Havla. Všechny čtyři nyní chladnou a v pátek budou vyndány z forem. Do Prahy budou přivezeny do konce června a přes léto budou vystaveny v kostelích. Řekl to jeden z organizátorů akce Ondřej Boháč. Náklady dosáhnou téměř 1,5 milionu korun. Nový zvon v Praze naposledy dostal kostel svatého Havla v roce 2017. Sbírku na výrobu zvonů vyhlásil spolek Sanctus Castulus, latinsky svatý Haštal.

"Zvony byly odlity, nyní musí vychladnout a musí být očištěny. Do Prahy budou přivezeny ke konci června a budou vystaveny v kostele. Na věž budou umístěny po prázdninách," řekl Boháč.

V kostele sv. Haštala byly tři zvony, avšak dva z nich byly zabaveny v roce 1916 a zůstal jeden z roku 1690 se jménem Vavřinec-Florian. Nový zvon Haštal bude mít průměr 118 centimetrů a hmotnost 1130 kilogramů a bude laděn do tónu f1. Druhý zvon František o průměru 80 centimetrů bude vážit 330 kilogramů a bude laděn do c2. Společně se zvonem Vavřinec-Florián budou tvořit mollový akord.

Na výrobu zvonů k Haštalovi bylo třeba 1,2 milionu korun. Spolku se podařilo vybrat 1,27 milionu korun.

Pro kostel sv. Havla byly odlity také dva zvony. Jeden chybí od roku 1942 na střeše v takzvané lucerně. Na jeho výrobu udělali sbírku publicisté Janek Rubeš a Jan Mikulka, kteří dělají pořad pro turisty Honest Guide. Zvon Jan Nepomuk bude vážit asi 80 kilogramů a bude mít průměr 50 centimetrů a bude laděn do tónu a2, tedy o oktávu výš než zvon Václav z roku 2016. Jan Nepomucký byl u sv. Havla farářem.

Malá Ludmila

Druhý zvon ke sv. Havlu, Ludmila, je malý zvon, který nahradí dočasný ocelový zvon z roku 1925. "Původní zvon byl bronzový a byl v minulosti rekvírován," řekl Boháč. Ludmila bude vážit 45 kilogramů a mít průměr 38 centimetrů. Laděna bude do cis3. Na tento zvon se složili farníci.

Oba zvony do kostela svatého Havla vyjdou na zhruba 250 tisíc korun. Také v tomto případě budou nejdříve vystaveny v kostele a vyzvednuty letos na podzim.

Nový zvon v Praze naposledy dostal právě kostel svatého Havla. V roce 2017 byl do zvonice zavěšen zvon Václav, který zaplnil prázdné místo a zároveň připomněl památku prezidenta Václava Havla. Hmotnost zvonu je přibližně tři čtvrtě tuny, na výšku měří téměř metr a na šířku ve spodní části 103 centimetrů.