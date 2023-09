Jaromír Soukup se vyjádřil k rozchodu s Agátou Hanychovou

Všichni na to čekali a dnes k tomu opravdu došlo. Podnikatel Jaromír Soukup (54) v pořadu televize Barrandov VIP svět prolomil hradbu mlčení a promluvil o rozchodu s Agátou Hanychovou (38)!

Jaromír Soukup v pořadu VIP svět řekl vše, co měl na srdci. "Agáta oznámila rozchod, takže už s Agátou netvoříme pár. Já jsem s údivem sledoval, kolik nenávisti vůči mně je. Jak vycházely zaručené zprávy od různých pisálků, že my tady zkrachujeme a jak jsem byl Agátě nevěrný... Chtěl bych říct, že už toho začínám mít dost, přijde mi to už přes čáru," nechal se slyšet.

"Minulý týden se rozběhla zpráva, že prý jsem Agátě nevěrný s Terezou Mátlovou, se kterou jsem měl dříve vztah. Já jsem Terezu neviděl rok a půl. To si někdo vymyslel, aby mi prostě ublížil. Samozřejmě taky ublížil Agátě, což mě štve. Pak mě kontrolovala policejní jednotka, která mě sledovala, že převážím drogy. Já si říkám, co ještě přijde? Jak ještě můžou člověku ublížit? Co by se ještě mělo stát? Zastřelit mě?" dodal Soukup rozhořčeně.

Pak se své bývalé partnerky zastal, což zjevně nikdo nečekal. "Karel Vágner, manžel Simony Krainové, najel do Agáty s tím, že chce využít náš rozchod. Já jsem si říkal, co to je? Rozchod není pro nikoho lehká věc, pro mě určitě ne. A když chce někdo ještě ublížit, když člověku není dobře, tak je to svině. Takže Karle, prosím tě, běž do p*dele!" nebral si moderátor servítky.

A úplně nakonec Jaromír vysvětlil, proč s vyjádřením k rozchodu otálel. "Já jsem se dočetl, že ze mě cáká arogance vůči matce mého dítěte, protože nedávám nic na Instagram. Takhle: soukromí je soukromí. Samozřejmě nějak nahlédnout na slavný pár je v pořádku, ale že já bych někomu posílal esemesky a říkal, jak to je a není, svěřoval se tím médiím, tak to opravdu ne. Já mám nějakou hranici, kam veřejnost nepustím a ta hranice je celkem zřetelná," dodal závěrem.

