55. ročník Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram vstupuje do své druhé poloviny

Jubilejní 55. ročník má již za sebou polovinu plánovaných koncertů a doprovodných akcí a řada superlativů hodnocení odborné kritiky i spokojených návštěvníků dává tušit, že festival i letos přináší do příbramského regionu opravdové skvosty - nejen - pro milovníky klasické hudby.

Zahajovací koncert v podání České Sinfonietty pod taktovkou Radka Baboráka byl famózním vykročením do "půlkulatého" ročníku, v jehož obsahu rezonuje Rok české hudby a díla mnoha jubilantů z řad českých skladatelů. Na velký úspěch zahajovacího koncertu navázal koncert Sukova komorního orchestru na Zámku Dobříš. Kouzlo dechových kapel a slavnou příbramskou historii připomněl koncert orchestru z holandského Limburgu: Symphonic Wind Orchestra Sint Joseph Sittard. V benefiční den absolvovaly stovky návštěvníků prohlídku vily Rusalky, s níž byl propojen večerní koncert v podání Kristiny Fialové a Adama Skoumala. Do posledního místa vyprodané sály, obrovské aplausy a standing ovacion provázely jak tento koncert, tak koncerty následující: březnické okouzlení uměním Indi Stivína a Alice Springs i hvožďanské vykročení do světa klasické hudby prvním koncertem v prostorách zrekonstruovaného Špejcharu při tónech klarinetu a harfy v rukou Anny Paulové a Hedviky Mousa Bacha.

Na posledním z koncertů první poloviny festivalu vystoupilo VientoMarero Duo manželů Mecových, kteří vnesli do slavného kostela Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku kouzlo romantického spojení flétny s kytarou.

Co nás čeká nyní?

V třetím květnovém týdnu se festival přesouvá do své druhé poloviny, kterou zahájí 14. května koncert mladého, ale velice úspěšného dechového ansámblu. Alinde Quintet vystoupí v kostele sv. Vojtěcha na Březových horách s díly Maurice Ravela, Leoše Janáčka a Pavla Haase.

16. května se v Galerii Františka Drtikola představí příbramskému publiku Dvořákovo klavírní kvarteto díly Josefa Suka, Jiřího Temla a samozřejmě rovněž dílem Antonína Dvořáka.

Pro festival je typické rozložení koncertů do celého příbramského regionu, proto po dvojici koncertů, pořádaných v domovském městě festivalu, zamíříme s koncerty opět mimo Příbram. Czech Philharmonic Jazz Band, těleso spojující v jeden harmonický celek dva hudební světy v podání předních instrumentalistů České filharmonie a jazzových hudebníků, vystoupí 18. května na open air koncertu v březnické Galerii Ludvíka Kuby. V programu zazní jazzové úpravy děl Antonína Dvořáka, West Coast Jazz (50. léta) a tradiční dixieland.

Po tomto koncertu se na skok vrátíme do Příbrami, kde 21. května v podání Drážďanského filharmonického sboru uslyší návštěvníci v kostele sv. Jakuba nejen výběr krásných sakrálních písní, ale také světovou premiéru skladby pro smíšený sbor s názvem Anima Christi od švédského skladatele českého původu Adama Hajóssy Dediče. Touto skladbou zvítězil v 8. ročníku Kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let, kterou festival pořádá a v jejímž čele stojí světově proslulá česká skladatelka Sylvie Bodorová.

V sobotu 25. května pak na návštěvníky festivalu čeká huť Barbora v Jincích, jejíž industriální prostory rozezní fenomenální varhanice Katta s programem sestaveným z děl J. S. Bacha a vlastní tvorby.

I další koncert bude situovaný mimo Příbram, o to více ale do míst spojených s Mistrovým životem. Již sedmým rokem zazní v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké hlasy laureátů Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech. Letos přijali pozvání na koncert v místě s "geniem loci" za doprovodu Ahmada Hedara sopranistka Anna Flajšmanová a barytonista Pavel Divín. Koncert je tradičně pořádán v den skonu vnuka A. Dvořáka - Antonína Dvořáka III.

Závěrečná trojice koncertů nás vrátí zpět do Příbrami. Nejprve v Galerii F. Drtikola přivítáme 30. května rakouský Wiener Klavier Quartett, který uvede Klavírní kvartet Bohuslava Martinů a posléze si pozve na pódium předního světového dirigenta Petra Popelku, který je ale rovněž skvělým kontrabasistou a právě v této roli vystoupí i na příbramském koncertu v dílech J. N. Hummela a F. Schuberta.

Bedřichu Smetanovi a jeho dvoustému výročí je 1. června věnován tzv. piknikový koncert na nádvoří Svaté Hory. Symfonický orchestr Pražské konzervatoře pod taktovkou Miriam Němcové přednese spolu se sólisty - sopranistkou Kateřinou Burešovou a tenoristou Markem Žihlou program nazvaný Letem Smetanovým světem. Návštěvníci se mohou těšit na orchestrální skladby, árie i dueta z oper Hubička, Tajemství a Prodaná nevěsta. A proč koncert piknikový? Návštěvníci tohoto open air koncertu využívají jak připravená křesílka, tak si nosí vlastní piknikové vybavení včetně posezení, košíků s potravinami a podobně. Na nádvoří jsou ale také připraveny stánky s pohoštěním slaným, sladkým i tekutým.

Velké finále festivalu předznamená 3. června Den s AD. Tento doprovodný program, který přináší dvacítku projektů ve školách spolu s malými open air koncerty ve městě, se stal už tradicí v rámci každého z festivalových ročníků HFAD. A protože rádi přicházíme s něčím novým, "inovujeme" i tuto tradici. Vedle projektů ve školách, které si spolu s žáky všech věkových kategorií velice užíváme, se letos těšíme i na speciální koncert pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let a na koncert pro seniory.

Slavnostního završení 55. ročníku se 4. června v Divadle A. Dvořáka Příbram ujmou vynikající protagonisté: houslový virtuos Josef Špaček spolu s klavírním virtuosem Miroslavem Sekerou. Vystoupí v doprovodu komorního ensemble Arti Allegre a koncertem, jehož součástí bude i vyhlášení vítěze 9. ročníku Kompoziční soutěže pro skladatele do 40 let a rovněž předání Ceny města Příbram uzavřou letošní ročník.