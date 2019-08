Atom muzeum v Míšově v Brdech je znovu otevřené veřejnosti

Atom muzeum v Míšově v Brdech, které bylo 2,5 měsíce bez elektřiny, je znovu otevřené veřejnosti. Bývalý sklad sovětské jaderné munice připojil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který dřívější utajený armádní objekt převzal od armády. Řekl to Václav Vítovec, zakladatel Nadace Železná Opona, které muzeum historie jaderného zbrojení provozuje.

"Po urputném boji konečně svítíme, od 2. srpna," uvedl. Bez energie bylo Atom muzeum od 17. května. Dodávky přerušilo ministerstvo obrany poté, co objekt převedlo na ÚZSVM a pozemky na Vojenské lesy a statky. "Za 2,5 měsíce bez proudu jsme řešili přes tisíc telefonátů a desítky dopisů," řekl Vítovec.

Doufá, že už bude tento jediný veřejně přístupný bývalý sklad jaderné munice na světě připojený natrvalo. "Přípojka už by měla být v majetku ÚZSVM, což vítáme," řekl. Podle něj je to pro nadaci lepší partner než ministerstvo obrany. Nadace po celou dobu, co je v pronájmu, elektřinu platí a neměla nikdy žádný dluh ani prodlevu, podotkl Vítovec.

Při pravidelných sobotních a individuálních prohlídkách si dosud muzeum, otevřené v roce 2013, prohlédlo 15 000 lidí, z toho polovina školáků. Muzeum přitom funguje bez propagace. Nadace od roku 2006 žádá ministerstvo obrany o převzetí nepotřebných skladů, kde chce vybudovat evropské vzdělávací centrum se zaměřením na mírové a vojenské aplikace jaderné energie. Peníze by podle nadace dali bohatí soukromníci.

Atom muzeum ukazuje třeba model jaderné pumy nebo cvičnou jadernou minu. Celkem vystavuje víc než tisíc drobných exponátů, zejména přímo z Míšova, který byl podle novináře, spisovatele a poradce v orgánech EU Milana Syručka svého času nejutajovanějším objektem v Československu. "Sloužilo tu 170 sovětských vojáků a jen osm důstojníků vědělo, u čeho slouží," uvedl. Dodnes se na to podle něj ptají vojáci na ruských webech, které používají vysloužilci.