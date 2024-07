Baxa prodlouží mandát řediteli Národního divadla Burianovi do roku 2028

Stávající ředitel Národního divadla (ND) Jan Burian zůstane ve funkci do konce července 2028, aby se pod jeho vedením dokončila rekonstrukce Nové scény ND. Novinářům to dnes řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS). Otevřené výběrové řízení na post generálního ředitele vyhlásí letos 2. září, vyhlášení výsledků bude následovat v lednu příštího roku. Tento postup podle ministra zajistí dostatečnou přípravu a plynulost předání vedení divadla. Burian je ve funkci od roku 2013, druhé šestileté funkční období mu začalo v roce 2019.

Rekonstrukce budovy Nové scény podle Buriana začne v červnu 2025 a vyjde na 2,3 miliardy korun. Potrvá dva roky, takže by se do budovy měly soubory vrátit na sezonu 2027/28. Rekonstrukce bude obnášet restaurování památkově chráněných prvků, výměnu vzduchotechniky, nové energetické hospodářství nebo fotovoltaické panely na střechu provozní budovy B, tzv. Themosu.

Podle Baxy ve výběrovém řízení nehledají někoho, kdo má "nyní volno", ale někoho, kdo má dlouhodobou vizi. Uvedl, že je tento postup v zahraničí obvyklý, za příklad uvedl jmenování českého dirigenta Jakuba Hrůši na post hudebního ředitele Královské opery v Londýně v roce 2022, na pozici nastoupí v roce 2025.

Burian řekl, že je rád, že po složité přípravě se blíží začátek rekonstrukce. "V této chvíli probíhá připomínkové řízení mezi Národním divadlem a ministerstvem kultury o zadávacích podmínkách pro soutěž na generálního dodavatele stavebních prací, předpokládáme, že soutěž vyhlásíme koncem letošního srpna," řekl Burian.

Národní divadlo je příspěvkovou organizací, jeho provoz tedy financuje ministerstvo kultury. Provoz pražského Národního divadla stál loni 1,587 miliardy korun, meziročně asi o šest procent více. Ze státního rozpočtu dostalo proti roku 2022 o 43 milionů méně, a to 1,004 miliardy korun. Soubory ND odehrály celkem téměř 1000 představení a navštívilo je přes půl milionu diváků, oproti roku 2022 téměř o 100.000 návštěvníků více.