Cenu české hudební kritiky Apollo získal Hugo Toxxx.

Cenu české hudební kritiky Apollo za nejlepší domácí album roku 2019 získal raper Hugo Toxxx za svoji loňskou nahrávku s názvem 1000. Vítěze vyhlásili na slavnostním večeru v pražském klubu Roxy, kde zároveň vystoupili někteří z dalších nominovaných umělců. Hugo Toxxx získal šek na 40 tisíc korun od Ochranného svazu autorského (OSA) a sošku podle návrhu výtvarníka Maxima Velčovského a z díly sochaře Jana Jaroše. Večerem provedl hudební publicita a moderátor Pavel Kučera.

Sedmatřicetiletý Hugo Toxxx, rodným jménem Jan Daněk, patří mezi nejvýraznější jména domácí rapové scény. Držitel cenu Anděl za desku Legální drogy spolu s Jamesem Colem založil K.O. Kru a později úspěšný Supercrooo. Byl také členem projektu Dixxx. Aby mohl jít vlastní cestou, založil v roce 2010 label Hypno808.

"Z 1000 je hodně těžké vystoupit, je to jedna z mála českých rapových desek, které opravdu fungují jako celek. A když si k ní přihodíte singly z posledních let, které se na album nedostaly (Private Mode, Fakin Kniha, Buze), vyjde vám z toho jednoduchá věc: všichni rappeři z Hugovy generace vedle něj zní dýchavičně, zmateně a unaveně," uvedl v recenzi na album 1000 hudební publicista Jiří Špičák.

O nominacích ceny Apollo rozhodla široká porota složená z hudebních publicistů a dramaturgů. Nominovanými dále byli Vojtěch Dyk za album D.Y.K., Khoiba (Khoiba), Margo (First I Thought Everyone's Staring at Me but Then I Realized Nobody Cared - All the Creatures I Met Sitting on the Back Seat and How to Deal with What I've Learnt), Vladimír Mišík (Jednou tě potkám), Vypsaná fixa (Kvalita) a Zvíře jménem podzim (Září).

Ceny české hudební kritiky Apollo se poprvé předávaly za rok 2011, tehdy uspěl písničkář a raper Bonus s deskou Náměstí míru. Albem roku 2012 se stalo The Escapist Borise Carloffa, o rok později si cenu převzali Bratři Orffové za nahrávku Šero. Cenu za rok 2014 dostal Adrian T. Bell s albem Different World. Poté zvítězili Please The Trees s albem Carp. v roce 2016 uspěl hudební producent Ondřej Holý vystupující pod jménem dné a jeho nahrávka s názvem These Semi Feelings, They Are Everywhere. Poté cenu získalo táborské duo Kalle za album Saffron Hills. Držitelem Ceny české hudební kritiky Apollo za rok 2018 se stal projekt Čáry života za album Stínítko.

Stejně jako v minulých letech i o letošním ročníku ceny Apollo vznikne dokument režiséra Šimona Šafránka, který bude následně odvysílán na ČT art.