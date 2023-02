Ceny Czech Grand Design znají finalisty. Zaujme porotu nejvíce nábytek, móda, či nádobí?

Zástupci Akademie designu České republiky představili finalisty letošních Cen Czech Grand Design. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně, kde byla 23. 2. zároveň zahájena výstava loňských vítězů - studia Vrtiška & Žák -, zveřejnili v každé kategorii tři jména designérů, kteří mají za měsíc šanci získat českého designového "Oscara". Práce letošních finalistů je možné si prohlédnout do 2. dubna v Praze.

Sedmnáctý ročník Cen Czech Grand Design zúžil nominace na trojice finalistů, kteří mají šanci získat letošní ocenění za nejlepší počin v oblasti produktového designu, módy, šperku, fotografie, grafického designu a ilustrace. Ze 24 designérů a firem vybere Akademie designu České republiky nejlepšího v každé kategorii 21. března 2023 v pražském Centru architektury a městského plánování. Zároveň vyhlásí i absolutního vítěze napříč obory, který se bude moci pyšnit titulem Grand Designér roku.

Loni si toto prestižní ocenění odnesla tvůrčí dvojice Vrtiška & Žák, jež v rámci slavnostního vyhlášení finalistů zahájila výstavu své tvorby v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně pod názvem Za dobrý design. K vidění tam bude až do konce ledna příštího roku. Bylo to vůbec poprvé, kdy byli finalisté oznámeni v Brně, a to kvůli příležitosti 150. výročí založení tamějšího Uměleckoprůmyslového muzea.

Do 2. dubna bude otevřena i výstava prací letošních finalistů, a to v Galerii České spořitelny v Praze. Představí je fotografie Vojtěcha Veškrny, laureáta ocenění Fotograf roku za rok 2021. Konkrétně půjde o jednadvacet polaroidů, trojice 3D skenů převedených do plochy a jedno video. "Techniku polaroidu jsem se rozhodl zvolit pro její obrazovou jedinečnost, ale také charakteristický prvek částečné nečitelnosti, jenž je pro mě symbolem romantického tajemství. Velké polaroidy, které budete mít možnost na výstavě spatřit, se přestaly vyrábět roku 2007. S těmi, co zbyly, se pracuje pomocí měchového přístroje. Tato technika z polaroidové fotografie činí velmi náročný rituál, často až magického rázu," přibližuje fotograf.

Formát 3D skenování zvolil pro prezentaci nominovaných firem. "Pokusil jsme se zachytit spíše hmotu nežli konkrétní obrazy. Neboť výrobce je takovou mravenčí kolonií, v níž nejde o jednotlivce, ale práci všech zúčastněných," vysvětluje . Finální část výstavy je zpracována formou projekce, jejímž hlavním motivem jsou pohyby rukou nominantů. "Říká se, že v dlaních máme vepsaný celý život. V sestřihu videí tak můžete sledovat střípky osudů a pokusit se poodhalit, kudy hvězdné cesty finalistů Cen Czech Grand Design 2022 povedou," odhalil autor výstavy.

Akademie designu ČR je složena z 59 významných osobností z řad českých i zahraničních kurátorů, galeristů, šéfredaktorů, novinářů a teoretiků designu. V kategorii Designér roku - Cena Ministerstva kultury České republiky porotu nejvíce zaujala elegantní kolekce sedacího nábytku Hide and Seek, navržená duem Lexová & Smetana pro českou firmu Polstrin, tvarově i technologicky inovativní vázy Barzoj z dílny designéra Daniela Piršče a kontinentální postel Libra, kterou designér Jan Plecháč navrhl pro českého výrobce Johann Malle.

Cenu pro Módního designéra roku má šanci obdržet Zuzana Kubíčková za kolekci Couture 2022/23, s níž návrhářka oslavila deset let od založení vlastního ateliéru; Liběna Rochová, která loni vstoupila do Síně slávy českého designu a navrhla kolekci Inside 23, v níž reflektuje hledání vnitřní síly, naděje i díla brněnského malíře Petra Kvíčaly, a Zoltán Tóth s oděvy z kolekce LABORA23, na níž mladý designér spolupracoval s krejčovským ateliérem SALONč4 a designérkou doplňků Alex Monhart.

Na titul Designéra šperku roku letos aspiruje Bold studio Markéty Kratochvílové za experimentální kolekci Archean, značka Dick Wolf se šperky fluidního tvarosloví Marina i šperkařka Anežka Juhová se sérií šperků postavenou na hře kontrastů, amorfní estetice a inspiraci starodávnou rostlinou a kořením taro.

V kategorii Grafický designér roku se bude rozhodovat mezi projektem Machine learning: Programming Patterns, v němž umělá inteligence pod taktovkou Julie Dítětové generuje vzory, navigačním systémem Čitelná Praha pro pěší a veřejnou dopravu hlavního města Prahy od studia Side2 a vizuálním stylem neziskové organizace Člověk v tísni z dílny studia Marvil.

Mezi finalisty ocenění Fotograf roku se umístila mladá, v Praze působící fotografka běloruského původu Iryna Drahun, Julie Hrnčířová, která hledá ve fotografii lidský dotek, a Ladislav Kyllar, jehož fotografiemi prostupuje absurdita, marnost i doslovná vizualizace kultivace luxusu. Odbornou porotu kategorie Ilustrátor roku nejvíce oslovilo obrazové ztvárnění knihy Pan Nikdo a bílá tma od Darji Čančíkové Bogdanové, ilustrace Jindřicha Janíčka pro autorské knihy Na západ severozápadní linkou a knih Lampička, Bitva o diamant a Ztracený svatý a ilustrace Jana Trakala pro knihu Nožička a Wohryzek.

Titul Výrobce roku Cen Czech Grand Design letos může obdržet mladá firma AMPLLA pro své revoluční pojetí hasicího přístroje HUSSECHUCK a SHIELD, královéhradecký výrobce čalouněného nábytku Polstrin za již zmíněnou kolekci sedacího nábytku Hide and Seek od dua Lexová & Smetana a tradiční značka ohýbaného nábytku TON s kolekcí 822 od švédského studia Claesson Koivisto Rune.

V kategorii Objev roku, jejímž cílem je upozornit na čerstvé nápady, nová designérská uskupení i mladé talenty, letos debutují designérka Alena Konečná s fototerapeutickým svítidlem Hledání světla, návrhář Tomáš Němec s módními kolekcemi FW22 Thanks God I'm an Atheist a SS23 The Lady of the Lines a designér Johan Pertl se sérií objektů Monumentality a stolky Utopia.