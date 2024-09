Český Krumlov oživí Svatováclavské a pivovarské slavnosti a folklor

V Českém Krumlově se budou poslední zářijový víkend konat najednou Svatováclavské slavnosti, Mezinárodní folklorní festival a nově pivovarské slavnosti v areálu pivovaru Port 1560. Během tří dnů od pátku 27. do neděle 29. září kulturní program nabídne také mimořádné prohlídky města a památek s průvodci, sobotní večer otevřených muzeí a galerií, do kterých bude vstup zdarma, po celou dobu řemeslný jarmark, koncerty nebo setkání Václavů a Václavek. Náklady jsou zhruba 700.000 Kč, loni byly o 20.000 Kč nižší, většinu platí město. Zástupci města dnes také řekli ČTK, že chystají na Vánoce nové nasvícení historického centra a světelný park.

"Svatováclavské slavnosti jsou specifické tím, že se do nich zapojuje hodně krumlovských iniciativ, institucí, souborů, spolků a je to opravdu v tom duchu, že to jsou městské slavnosti," řekl ředitel městského divadla Jan Vozábal. Slavnosti jsou zdarma, Vozábal tak návštěvnost pouze odhaduje na 9000 až 10.000 lidí. Návštěvníci musí počítat s uzavřeným náměstím pro dopravu.

V pátek i sobotu se zájemci mohou vždy od 15:00 hodin vypravit na tematickou prohlídku městem, kdy jim průvodce prozradí zajímavosti z minulosti i současnosti Krumlova. Také jim povypráví o Svatováclavské tradici spojené s patronem české země, vinařů a pivovarníků svatým Václavem.

Lidé se dostanou do běžně nepřístupných míst, například v sobotu 28. září se vypraví do kolektoru, důlního díla, které vzniklo v letech 1991 až 1997. V České republice je to unikátní stavba, která umožňuje připojit domy na vodu či elektřinu bez toho, aby se musely rozkopávat ulice.

V sobotu od 19:00 do 23:00 lidé můžou zdarma navštívit například Port 1560, Egon Schiele Art Centrum, Galerii Český Krumlov, rokokové interiéry Kvítkova Dvora nebo městskou knihovnu včetně historických sálů Prelatury. Autorské čtení poezie a prózy se bude konat v synagoze.

Od pátku do soboty zaplní náměstí Svornosti a přilehlé ulice folklórní soubory z České republiky, Slovenska, ale i Francie. Nebudou chybět místní soubory Jitřenka a Růže.

Český Krumlov letos během adventu instaluje novou světelnou výzdobu historického centra města za dva miliony korun. Peníze poskytly Českokrumlovský rozvojový fond a Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov. Na několika místech vzniknou i fotopointy. "A to nasvícení bude sloužit také k vedení návštěvníka ulicí Latrán z náměstí do pivovaru, kde bude světelný park na nějaké téma," řekl místostarosta Dalibor Uhlíř (ČK rozumem a srdcem-Nezávislí). Podobný park byl loni na Výstavišti České Budějovice.