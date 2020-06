Christo ukázal pomíjivost, zakryl pařížský most i Říšský sněm.

Proslavil se zahalováním staveb textiliemi. Christo, americký konceptuální umělec bulharského původu, narozený 13. června 1935, na svých instalacích spolupracoval s manželkou Jeanne-Claude, která zemřela v roce 2009. Látkou pokryli mrakodrapy, část australského pobřeží, římské hradby, živé stromy či pařížský most Pont Neuf. Jejich zakrytí berlínského Říšského sněmu přilákalo v roce 1995 desetitisíce diváků.

V následujících dvou týdnech se na Reichstag, budovu skrytou ve 100.000 metrech čtverečních blýskavé fólie, přijelo podívat dalších pět milionů lidí z celého světa. Smyslem celé akce bylo podle umělců, kteří se poznali koncem 50. let na studiích v Paříži, ukázat jedinečnost skutečnosti, která pomíjí.

Christo's art has involved wrapping the Reichstag in Berlin and monuments in Milan. Now, he'll do the same to the Arc de Triomphe in Paris. https://t.co/l3S7afgvXT